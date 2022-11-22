鉅亨美股雷達：市場關注Fed官員談話 戴爾本季財測保守

美股重要看點：

多位聯準會 (Fed) 官員將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.793 %。美股期貨週二 (22 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨跌 0.02%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

聯準會多位官員週一 (21 日) 相繼表態，鴿派支持下月放緩升息幅度至 2 碼，以便有時間讓經濟消化 40 年來最快的貨幣政策緊縮政策，鷹派則明言，不排除下月再度升息 3 碼，確保抑制通膨任務圓滿成功。

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一指出，聯準會升息的實際影響可能大於目前基準利率 (3.75% 至 4.00%) 所帶來的影響，聯準會須警惕過度緊縮政策的風險，政策的滯後性影響不容小覷，可能對經濟造成不必要的痛苦。

不過，戴莉稱：「不排除下月再度升息 3 碼，我真得很想確保這項工作圓滿完成。通膨傷害了最無力承受的人。」戴莉估計終點利率落在 5% 左右，但即將出爐的通膨數據保持強勁的話，可能上調終點利率預期。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週一受訪時則稱：「我對下月放緩升息幅度 (降至 2 碼) 抱持著開放態度，我確實認為這非常合適，因為這將微調聯準會的政策行動以幫助降低高通膨，同時可保持經濟持續發展。」

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下月升息 2 碼的機率超過 80%，明年 6 月終點利率來到 5%- 5.25% 區間以上的機率超過 70%。

摩根大通全球市場策略師 Jack Manley 周一表示，股市短期內可能下跌 10%。他補充說，隨著 2023 年到來，股市估值才會見到「一線希望」。他認為明年會有一線希望的依據在於，進入 2023 年之後，股票不再昂貴，至少不像年初那麼昂貴。

Peter Oppenheimer 和 Sharon Bell 等高盛分析師在報告中則表示，美股熊市將持續到 2023 年。「美股尚未達到通常與股市低點一致的條件。股市要持續回 升，需要利率觸頂，且本益比降低。」

分析師預估，標準普爾 500 指數今年將收於 4,000 點，僅較週一收盤價漲 1.3%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

戴爾科技 (Dell) 周一 (21 日) 盤後公布優於市場預期的財報，顯示即使個人電腦 (PC) 買氣陡降，但伺服器和網路設備仍保持成長，減輕衝擊，盤後一度飛漲，但因戴爾高層本季財測保守，股價轉跌。

戴爾財務長 Tom Sweet 預估，本季 (1 月為止，戴爾 2023 年度第 4 季) 營收最高為 240 億美元，不如分析師平均預測的 249 億美元，不計部分項目 EPS 將介於 1.50-1.80 美元，約符合市場預測的 1.61 美元。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Zoom Video Communications 周一 (21 日) 盤後公布上季財報符合預期，但營收成長幅度再創歷史新低，且全年財測好壞參半。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 指出，全年營收指引假設企業業務收入將成長至少 20%，消費者和小型企業業務收入將下滑約 8%。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據彭博周一報導，臉書母公司 Meta Platforms 在英國的一場新訴訟中面臨停止替定向廣告（targeted advertisements）收集個人數據的要求，此舉觸及臉書的商業模式核心。

對此，Meta 在一封電子郵件中聲明，公司已建立隱私檢查和廣告偏好工具，讓使用者了解分享什麼數據，以及如何控制自己想看到的廣告類型。發言人在信中稱：「我們知道隱私對用戶很重要，公司非常重視這一點。」不過，Meta 上未提交本案的辯護文件。