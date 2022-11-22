上市櫃Q3營收、獲利雙高 半導體、航運等成最會賺產業

金管會今 (22) 日公布，上市櫃公司第三季累計營收超過 30 兆元，稅前淨利超過 3.8 兆元，雙創歷年同期新高；以產業貢獻來看，上市公司以半導體、航運、電子零組件等三大產業最會賺。

金管會表示，上市公司 (不含第一上市公司) 今年第 3 季累計營業收入新臺幣 28 兆 1583 億元，較去年同期增加 3 兆 987 億元，增加 12.37%；稅前淨利為 3 兆 5406 億元，較去年同期增加 4461 億元，增加 14.42%，營收及獲利金額均為歷年同期最高。

今年前 3 季獲利成長包括：半導體業受惠 5G 應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；航運業雖塞港逐步緩解及運價鬆動，惟受惠長約運價保護及匯兌利益挹注，致獲利仍攀升；電子零組件業因 5G、伺服器及車用電子等終端需求仍穩健，帶動獲利成長。

而上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 部分，第 3 季累計營業收入 2 兆 3 億元，較去年同期增加 1191 億元，增加 6.33%；稅前淨利為 2692 億元，較去年同期增加 423 億元，增加 18.64%，營收及獲利金額均為歷年同期最高。

今年前 3 季獲利成長包括：光電業受惠於終端需求增加及毛利提升而獲利增加；半導體業因市場需求強勁，銷售價量俱增，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於宅經濟影響，出貨持續增加，暨部分公司認列處分子公司利益，致獲利成長。