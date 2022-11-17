臺灣創新板掛牌家數未達標 金管會大鬆綁拚吸引資金

為持續打造更有利新創企業掛牌籌資的環境，金管會今 (17) 日表示，戰略新板和台灣創新板開板至今，戰略新板已有 17 家公司登錄掛牌，已經達標，創新板今年 8 月迎來首家企業錼創科技 - KY(6854-TW) 掛牌上市，並有雲豹能源、泓德能源等 2 家正申請審核中，今年尚未達標；為活絡創新板，金管會祭出多項鬆綁措施，希望吸引資金投資。

為配合「亞洲 ‧ 矽谷 2.0 推動方案」計畫，扶植綠電及再生能源等六大核心戰略產業及創新產業發展政策，金管會督導證交所及櫃買中心於現行多層次資本市場架構下分別開設「臺灣創新板」及「戰略新板」，並於去 (2021) 年 7 月 20 日正式開板運作，自開板迄今年 10 月底止，戰略新板已有 17 家公司登錄掛牌，已超過所訂的 10 家目標；臺灣創新板亦於今年 8 月有首家公司正式掛牌，並有 2 家正申請審核中，但距離 10 家掛牌目標仍相差甚遠。

金管會因此督導證交所於今年 8 至 11 月間，陸續放寬「臺灣創新板」申請前的承銷商輔導期間，第二是鬆綁申請時的掛牌條件，分別為：第一類市值由 15 億元放寬為 10 億元、營收由 1.5 億元放寬為 1 億元；第二類市值由 30 億元放寬為 20 億元；以及掛牌後的轉板年限由 2 年縮短為 1 年，最後是承銷商保薦期間由終身保薦縮短為掛牌年度後 3 年等四大措施。

同時，金管會亦放寬合格投資人資格，主要是放寬法人資格條件為專業機構投資人及具兩年以上證券交易投資經驗之法人，自然人財力證明由 1000 萬元放寬為 500 萬元；並引進證券商造市制度，由證券商自願擔任造市者，在市場提供買賣報價，以提升創新板市場流動性，促進交易更趨活絡，吸引更多新創企業提早進入資本市場籌資茁壯，協助產業升級轉型，並形成綠電等產業聚落，吸引資金投資台灣。

另外，為提升企業獎酬員工彈性，金管會已於今年 8 月 15 日修法放寬員工認股權憑證及限制員工權利新股申報生效後之發行期限，由一年得延長為二年，除了可提升企業於期限內發行員工獎酬工具的彈性，並可減少企業為再發行而召開股東會等相關作業程序的作業成本，對於高科技產業等相關產業的公司，更可因應其產業發展需求適時發行員工獎酬工具以吸引或留住人才，並提升企業競爭力。

金管會統計，經統計截至今年 10 月底止已申報生效案件，發行人於發行辦法所定發行期限為二年者，員工認股權憑證有 7 件，限制員工權利新股有 6 件，合計 13 件。