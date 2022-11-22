桓鼎-KY籌設子公司桓鼎能源 將整合用能及儲能應用

桓鼎 - KY(5543-TW) 由建材事業大步跨入公共工程營建及電力能源產業，完成設立 100% 子公司「桓鼎能源」，將作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級主要角色。

桓鼎 - KY 總經理莊宏偉指出，目前己完成公司設立，並已有人員進駐，將持續發展「儲能」及「用能」新型態業務，也將啟動電動自行車系統套件業務，挹注新成長動能。

桓鼎能源是極鼎 - KY 繼投資鋰電池模組設計製造的佐茂並取得經營主導權後，進一步擴張能源事業，莊宏偉指出，目前桓鼎能源股本雖只有 1000 萬元，未來將隨業務需求再進一步增資。

桓鼎 - KY 今年前三季稅後虧損 819 萬元，每股虧損 0.22 元，主要是今年以來中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高。

桓鼎 - KY 將同時辦理現金增資及發行兩筆無擔保可轉換公司債 (CB)，進行市場籌資， 其中擬辦理發行 2000 張現增股，暫訂每股 58 元溢價發行，募集 1.16 億元，另發行兩筆無擔保可轉換公司債各募集 1 億元，都在今 (22) 日申報生效，桓鼎 - KY 指出，籌資目的在償還銀行借款及充實營運資金，以強化財務結構與降低負債比率。