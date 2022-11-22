〈國泰金經濟調查〉投資信心回溫 逾兩成民眾想解定存錢進台股

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 11 月國民經濟信心調查結果，因為防疫政策持續放寬，投資人信心回溫，股市樂觀情緒與風險偏好上揚，雖然仍有 47.6% 的受訪者認為未來半年台股會下跌，但有 20.6% 已想解定存錢進台股。

台股歷經 9 月、10 月的大跌，11 月大幅強彈，據國泰金調查，民眾對股市的樂觀指數回揚至 - 22.4，遠高於 10 月的 - 33.8，風險偏好指數亦從 - 10.7 走升至 - 8.3。對未來半年台股展望，有 25.2% 民眾看好會上漲，比起 10 月的 20.8% 明顯提升；雖然仍有 47.6% 民眾認為會下跌，但已經比 10 月的 54.6% 好轉。

隨著投資人信心轉強，想要逢低布局台股的民眾也增加，調查結果顯示，有 20.6% 已想解定存錢進台股，且想減持台股的股民也從 10 月 31.7% 降到 28.9%。

此外，國內管制持續鬆綁，景氣展望與大額消費意願走升，買賣房意願則維持低檔。國泰金指出，國發會最新公布的 9 月景氣對策信號降為黃藍燈，領先與同時指標續跌；本月調查顯示，隨著防疫管制持續鬆綁，景氣展望指數微幅上揚至 - 32.8 ，略高於 10 月的 - 37.2，現況指數亦走升至 - 53.2。民眾薪資上漲預期指數從 - 5.3 小升至 - 5.0，大額消費意願指數則從 10 月的 - 4.7 走高至 - 2.3。

房屋交易調查方面，賣房意願指數降至 - 21.8，遠低於 10 月的 - 13.4，為 14 個月以來新低，買房意願指數亦基本持平在至 - 59.4，維持在 2016 年 9 月以來相對低點。

主計總處估計 2022 年經濟成長 3.76%，通貨膨脹率 2.92%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.65%，與 10 月調查值持平，71% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 3.05%，略低於 10 月調查值 3.07%，92% 民眾認為 2022 年通貨膨脹率會高於 2%，其中 64% 民眾則預期通貨膨脹率會高於 3%。