桓鼎集團取得岡山運動中心工程 累計手中案量18.84億元

桓鼎 - KY(5543-TW) 在台營運積極擴充，今 (19) 日公告，透過子公司聯鋌營造取得岡山運動中心興建工程，工程總價 2.28 億元，全部工程預計在 2024 年完工，桓鼎並以參與現增方式取得高雄鑫進企業 45.83% 股權，並取得經營主導權。

桓鼎 - KY 主管指出，子公司聯鋌營造加上今天投標取得的高雄岡山運動中心 2.28 億元興建工程後，在手工程案量已累計到 18.84 億元，工程案將至少延續到 2024 年。

桓鼎集團的聯鋌營造手中工程案，包括高雄港第七貨櫃中心大樓標案、台鹽綠能嘉義義竹漁電共生案、高雄市仁武安居社會住宅標案、高雄港第七貨櫃中心營管大樓室內裝修工程案。

至於桓鼎最新取得鋼鐵貿易商鑫進企業的經營主導權，其主要商品為熱軋鋼板、冷軋鋼板、鍍鋅板、鋅鐵合金板、電氣鍍鋅板、鍍鋁鋅板、鍍鋅 / 鍍鋁鋅烤漆鋼板、H 型鋼等鋼製產品；此外，也有綠能建材 SPC 石塑無醛地板，及五金等加工產品。

桓鼎預計在第三季發表新的節能、儲能建材新產品並加大力道向市場推廣，取得鑫進經營權有助於材料來源穩定。

桓鼎預估 2022 年下半年營運業績將走強，集團來自電池模組等電能相關產品營收占比將在 50% 以上。

桓鼎第一季稅後虧損 2069 萬元，每股虧損 0.55 元，主要是受傳統淡季影響，第二季營收 8.47 億元，年增 46.63%，累計上半年營收 17.12 億元，年增 71.43%。