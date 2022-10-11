桓鼎-KY 9月營收4.22億元創今年新高 年增5成

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (11) 日公布 9 月營收 4.23 億元，月增 23.1%，年增 50.7%，創今年單月新高，第三季營收 10.95 億元，季增 32.88%，年增 66.42%，前 9 月達 27.84 億元，相較去年成長 67.2%。

桓鼎 - KY 主管表示，今年面臨中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高，除發展能源產業力拚轉型，也力守旗下各事業體穩定營運基本盤。

桓鼎 - KY 在中國的金屬建材鎮江新廠預計 11 月進入試產、12 月量產，近期得標多項中國公共工程內裝案，同時取得國際大廠的金屬天花標準板訂單，可有效帶動未來新廠產線稼動，在手訂單逾人民幣 5000 萬元，隨著營造工程新案開工，第四季將逐步邁入認列高峰期，在手工程量逾 17.8 億元。

桓鼎 - KY 將在第四季完成投資設立 100% 子公司—「桓鼎能源」，作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級之主要角色，並持續發展「儲能」及「用能」新型態業務。

儲能牆（Energy Wall）現在正處在驗證測試階段，預計與電動車輛充電系統整合應用發表，並推出停車即充電方案，解決未來因應電動車增加的城市電力問題。

桓鼎 - KY 在能源營運加入後，將增添新動能，預估 2023 年整體營運可望維持雙位數成長步調。