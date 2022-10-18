桓鼎-KY擬辦理現增與發CB 自市場籌資逾3.1億元

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (18) 日董事會決議，將同時辦理現金增資及發行兩筆無擔保可轉換公司債 (CB)，進行市場籌資，合計籌資金額 3.16 億元，桓鼎 - KY 也是今年以來繼材料 - KY(4763-TW)、動力 - KY(6591-TW) 及福貞 - KY(8411-TW) 後，同時辦理現金增資及發行 CB 籌資的第一上市公司。

桓鼎 - KY 擬辦理發行 2000 張現增股，暫訂每股 58 元溢價發行，募集 1.16 億元，另發行兩筆無擔保可轉換公司債各募集 1 億元，桓鼎 - KY 指出，籌資目的在償還銀行借款及充實營運資金，以強化財務結構與降低負債比率。

桓鼎 - KY 表示，今年面臨中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高，除發展能源產業力拚轉型，也力守旗下各事業體穩定營運基本盤。

桓鼎 - KY 在中國的金屬建材鎮江新廠預計 11 月進入試產、12 月量產，近期得標多項中國公共工程內裝案，同時取得國際大廠的金屬天花標準板訂單，可帶動未來新廠產線稼動率，在手訂單逾人民幣 5000 萬元，隨著營造工程新案開工，第四季將逐步邁入認列高峰期，在手工程量逾 17.8 億元。

桓鼎 - KY 將在第四季完成投資設立 100% 子公司「桓鼎能源」，作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級之主要角色，並持續發展「儲能」及「用能」新型態業務。

桓鼎 - KY 9 月營收 4.23 億元，月增 23.1%，年增 50.7%，創今年單月新高，第三季營收 10.95 億元，季增 32.88%，年增 66.42%，前 9 月達 27.84 億元，相較去年成長 67.2%。