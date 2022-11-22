DRAM下半年旺季不旺 營收估較上半年驟減4成

研調機構 IC Insights 指出，受總體經濟疲弱、高通膨率衝擊，下半年 DRAM 產業旺季不旺，預估營收僅約 293 億美元，較上半年的 490 億美元大幅滑落 40%，全年則估下滑 18%。

IC Insights 表示，系統廠因應年底銷售旺季而推出新品，因此下半年通常是 DRAM 需求旺季，但今年受經濟走疲、高通膨率衝擊，導致全球個人電腦、智慧型手機及其他消費性電子產品需求放緩。

IC Insights 指出，今年前幾個月 DRAM 市場需求仍強勁，第二季末開始進入明顯修正，從三大供應商表現來看，美光第三季營收下滑 23%，遠遜於財測預期，SK 海力士與三星第三季記憶體營收也分別季減 23%、20%，並預期市況將持續疲弱至年底、甚至 2023 年第一季。

IC Insights 表示，三大 DRAM 廠普遍認為，通膨削弱消費者非必要支出，導致旺季需求落空，加上供應鏈庫存水位過高，DRAM 市場進入修正幾乎無可避免。

從過去 4 年 DRAM 營收軌跡來看，2019 年衰退 37%，2021 年反彈強勢成長 42%，今年則預估再下滑 18%。IC Insights 認為，產業波動劇烈，也難怪 DRAM 供應商數量由 30 年前的超過 25 家，驟減至如今的三大供應商。

