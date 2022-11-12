〈華邦電展望〉衝刺車用布局 20奈米DRAM將是重大里程碑

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今(12)日舉辦家庭日，談及車用領域布局，總經理陳沛銘表示，目前車用需求不錯，持續積極布局，預期 20 奈米會是華邦電進入車用領域的重大里程碑，明年會展開一系列客戶認證。

陳沛銘表示，華邦電無論是 NOR Flash、DRAM 都持續布局車用市場，由於車用對品質、可靠性要求都很嚴苛，供應商也要有長足供應計畫，一生產就要交貨 7 年。

陳沛銘指出，台中廠已有在出貨車用產品，高雄新廠後續也會交由客戶認證，包括第一代生產的 25S 奈米 DRAM 製程，及第二代的 20 奈米，明年中 20 奈米將導入高雄廠量產，並展開一系列客戶認證。

陳沛銘舉例，一台車的 MCU 就超過 2 萬個，每個 MCU 都要外掛 Flash，若對運算力要求較高的則要外掛 DRAM，看好後續車用市場需求潛力，目前車用需求不錯，預期營收占比將持續擴增。

華邦電目前 Flash 產品中，汽車、工業應用占比約 2 成，DRAM 則相對較少。陳沛銘指出，待 20 奈米通過認證，預計 2024 年將有一部分導入量產。

華邦電今年家庭日以「從 Green 出發 聚焦嘉年華」為主題，並透過鼓勵同仁搭乘接駁車及自備餐盒、活動無紙化、統計盤查並減少各項活動碳排、購入自願性碳權抵換等實際措施，打造「零碳家庭日」。

董事長焦佑鈞表示，此次家庭日產生的碳排放，將全數用日前取得的全球最大藍碳項目 1000 噸自願性碳權抵減，其中通勤產生的碳排放約 100 多噸。

