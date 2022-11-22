小摩警告：美股短期內恐仍再跌10% 明年才可能有一絲反彈機會

摩根大通全球市場策略師 Jack Manley 周一 (21 日) 表示，股市短期內可能下跌 10%。他補充說，隨著 2023 年到來，股市估值才會見到「一線希望」。

Manley 表示，他對目前的反彈並不特別樂觀，因為沒有什麼實質支撐。他預計，股市可能還會再下跌 5-10%。

在美國公布 10 月通貨膨脹數據顯示消費者物價指數 (CPI) 有所降溫後，標普 500 指數截至上周五上漲了近 6%。人們預計，聯準會將因此放慢升息步伐，更進一步猜想，隨著經濟進入普遍預期的衰退，聯準會或許會在 2023 年就開始降息。

標普 500 指數今年迄今的跌幅有所收窄，但仍下跌了 17%。

Manley 指出，他認為明年會有一線希望的依據在於，進入 2023 年之後，股票不再昂貴，至少不像年初那麼昂貴。

但他補充說，問題還沒有真正解決，因為我們還不知道，企業獲利在 2023 年會有多糟糕。

根據 FactSet 數據，分析師們 10 月份將 2022 年第四季標普 500 指數成份股的每股收益預期，總計下調了 3.3%，這一數據高於 5 年的平均水準。

FactSet 的數據顯示，第三季標普 500 指數成份股公司中，69% 的每股收益超出預期，低於 77% 的 5 年平均水準。

Manley 認為，在較長一段時間內，股市可能會變得更加樂觀。2023 年的企業獲利可能不如人意，但 2024 年有機會相當不錯。