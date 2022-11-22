禽流感與通膨打擊 火雞價格大漲23% 今年感恩節大餐將是史上最貴

受到通膨與禽流感影響，美國今年的感恩節大餐將是史上最貴，雖然有分析師基於成本考量，主張民眾出外用餐會便宜一些，但美國人似乎更傾向尊重傳統，在這個節日與朋友及親人在家團聚。

富國銀行於 11 月初發布報告，建議民眾考慮感恩節外出就餐，報告指出，在家製作和用餐的食品價格漲幅，比出外用餐高得多。根據美國勞工統計局最新的消費者價格指數，截至 10 月份，家庭食品價格上漲了 12.4%，而外出提供全套服務的餐點價格上漲了 9%。

一些人提出反駁，除了要守護傳統外，也認為這種算法沒有計算餐廳的飲料花費，再加上稅和小費，都沒有考慮進去。

但無論如何，用餐成本大幅上漲已無法避免。

受禽流感影響，感恩節主食火雞上漲了 23%，預計將是史上最貴，其他各類食物價格也遠高於去年：雞蛋 (上漲 43%)、牛油 (26.7%)、馬鈴薯 (15.2%)、肉汁 (14.6%)、香料和調味料 (13%)、麵包卷 (13.6%) 和新鮮水果和蔬菜 (6.5%)，都有不低的漲幅。

Datasembly.com 估計，總體而言，為 8 到 10 人準備和提供感恩節晚餐的價格，上漲了 17.8%。

美國農業事務協會 (The American Farm Bureau Federation) 指出，今年經典的 10 人感恩節大餐費用為 64.05 美元，即每人 6.41 美元，比去年的平均 53.31 美元上漲 20%。

美國農業事務協會首席經濟學家 Roger Cryan 表示，這種漲勢對一些家庭來說是一種負擔，這是毫無疑問的。普遍的物價上漲，剝奪了消費者和農民的購買力，導致宏觀經濟出現相當大的混亂。

雖然如此，但美國人慶祝感恩節的熱情依舊。根據市場研究公司 Morning Consult 數據，大多數美國人 (87%) 計劃慶祝感恩節，這一比例高於去年的 83%。