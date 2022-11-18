避險基金大亨艾克曼：Fed無法使通膨回落至2%的目標 美股將繼續承壓

自去年年底以來，知名的美國避險基金投資人、億萬富翁艾克曼 (Bill Ackman) 持續在呼籲美聯準會 (Fed) 認真對待通膨問題，他在週四 (17 日) 表示，Fed 恐怕無法將通膨穩定降至目標內，而股市可能會因此繼續承壓。

艾克曼指出，利率「明顯低於預期水準」，將對股市構成風險。他也認為，通膨將在結構上走高，Fed 不太可能將通膨率恢復到 2% 的水準。

艾克曼說道，人們在過去一年內經歷的供應鏈問題，使幾乎每一位美國企業執行長都重新考慮外包或遠端供應鏈，更多人選擇離家更近，在美國做生意的成本如今變得更高。

在艾克曼看來，全球薪資上漲、向替代能源的過渡、去全球化以及轉向美國國內採購和生產，都將影響 Fed 降低通膨的能力。

Fed 今年已 6 次上調利率，在 6 月至 11 月會議期間，連續 4 次上調 3 碼 (75 個基點)，使聯邦基金利率升至 3.75% 至 4% 的區間，創下 2008 年以來的新高，而 Fed 也預計會進一步升息。

艾克曼的看法呼應了部分華爾街策略師的觀點，即 Fed 抑制需求的努力無法解決長期總體經濟轉變，例如實際利率上升、勞動力短缺和全球供應鏈的永久性變化。