技術分析師：特斯拉股價恐下探100美元

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (21 日) 股價再次走疲，無論是市場、推特、中國或其他任何因素都恐是原因之一，但不管下跌的原因是什麼，《巴隆週刊》專欄作家 Al Root 表示，接下來恐怕還有更多痛苦到來。

特斯拉周一大跌 6.84%，收每股 167.87 美元。S&P 500 指數和那斯達克綜合指數同日分別僅下滑 0.4% 和 1.1%。特斯拉今年迄今股價下跌約 52%。

根據道瓊市場數據，特斯拉過去 6 個交易日中有 5 日下跌，收盤觸及 2020 年 11 月 20 日以來最低點，當時收在 163.20 美元。本月迄今特斯拉股價已下跌 26%。

Fairlead Strategies 創辦人兼市場技術師 Katie Stockton 認為，特斯拉股價在 166 美元時有一些支撐力。

但這並非基於預估銷售量而做出的基本面預測，股票圖和股票圖走勢是了解投資者在不清楚任何基本面的情況下對股票的看法的一種方式。

在股價突破先前範圍時，一定會有好事發生。這就是 2019 年特斯拉股票所經歷的事。在該公司開始產生穩定獲利和自由現金流時，該圖表也出現相應走勢。特斯拉股價在 2020 年飆漲 740% 以上，接著 2021 年也有年度收益率 50% 的好表現。

然而，該股今年 1 月登上 400 美元以上的 52 周高點後，迄今已下跌約 56%，該圖表告訴投資者「有些事情不對勁了」。

不對勁的事可能只是全球經濟狀況，例如，那斯達克綜合指數較 52 周高點下降約 32%；也可能是中國電動車降價，引起投資者擔憂當地需求。

中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 今年迄今股價下跌 68%，過去三個月下跌 47%。周一股價又下跌 4.3%，收於 10.02 美元。

不管怎樣，特斯拉股價圖看起來仍然疲軟。Stockton 認為，倘若股價跌破 166 美元，下一站將是 150 美元。

22V Research 技術策略主管 John Roque 表示，在市場下跌的情況下，該股恐跌至 100 美元低點。他的判斷也同樣基於走勢圖，而非基本面。

這是很大的跌幅，但高估值成長型股票的問題在於，在成長型買家受驚潰逃之後，價值型買家暫時不會進入。價值型買家是無論整體經濟情況如何，會因為價格具吸引力而買進的投資人。

以 2023 年預期收益計算，特斯拉現行股價本益比約莫 31，這是自新冠肺炎疫情最嚴重時期以來最低本益比，但 S&P 500 指數本益比為 17。

若以 Roque 提出的 100 美元計算，本益比將略低於 17。但這並非 Roque 提出該目標價的理由，畢竟對投資者來說太難放棄到這程度，令特斯拉這類企業本益比低於大盤本益比。

特斯拉 2023 年營收預估較 2022 年成長約 44%。

巴隆周刊指出，特斯拉股價會到降至什麼程度仍不得而知，且無論公司或產業面臨何種問題，令特斯拉股價必須降至什麼程度才具有吸引力也無法精準掌握，但無論是市場還是公司，都需要做出一些改變，才能讓特斯拉股票擺脫困境。