狼來了喊多了 馬斯克持續拋售特斯拉 投資人也跟進

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)上周五、周一和周二持續拋售公司持股，投資者周三也跟進，令特斯拉周三 (9 日) 股價收挫 7% 以上。

儘管特斯拉周三早盤走高，但未能持續漲勢，午盤轉跌，最終收低 7.17% 至每股 177. 59 美元，創下近 2 年低點 (特斯拉 2020 年 11 月 23 日收在每股 173.95 美元)。同日道指收低 1.95%，S&P 500 指數下跌 2.08%。

本月迄今，特斯拉股價已跌約 20%，與紀錄高點 409.97 美元相比下跌約 56%。自 10 月下旬接管推特以來，此跌幅令馬斯克的淨資產蒸發約 330 億美元。

這一切似乎應歸咎馬斯克的舉動，他突然解雇推特半數員工，影響投資人對特斯拉的看法，接著又因轉發眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 丈夫遇襲陰謀論的假消息而受批評。雖然馬斯克爾後刪掉該則推文，但假消息已取得「2 萬 4000 次轉發、8 萬 6000 次點讚」，顯然已成功擴散。

馬斯克周二晚間加碼出售特斯拉持股，他披露出售約莫 40 億美元持股，推測大部分是為了籌措收購推特的資金，這令特斯拉股價感受更大壓力，大量拋售也導致該股連日下跌。

馬斯克和特斯拉沒有回應有關出售公司股票的置評請求。

通常拋售壓力結束時就會贏來大反彈，周三卻未能如此，顯見投資者已厭倦馬斯克不斷製造出來的喧囂。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周三表示：「馬斯克過去一年來一直說『已經完成出售特斯拉持股的交易』，但他像喊著狼來了的小男孩，失去投資者和忠實粉絲的信賴。」

這場拋售何時到頭？焦點在特斯拉還是推特？這可能還得看馬斯克。

專門以圖表預測短期股價走勢的技術策略師持續預警，特斯拉股票前景疲弱，稱特斯拉股若脫離 180 美元，可能下一階段就是朝向 150 美元邁去。投資者可能得準備嚐受更多痛苦，事情會再更糟一些才可能好轉。

然而，就 Ives 而言，他仍給予特斯拉股票「買進」評級，目標價 300 美元。