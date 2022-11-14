特斯拉Model Y在廣東潮州發生嚴重死亡車禍

據《路透》報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 周日 (13 日) 表示，該公司生產的一輛「Model Y」電動休旅車，日前在中國發生一起嚴重車禍，正配合警方調查。據中國當地媒體，該起車禍有 2 人死亡，3 人受傷。

根據中國媒體，一輛特斯拉 Model Y 於 2022 年 11 月 5 日在廣東省潮州市發生一起嚴重車禍，該起事故造成一名機車騎士和一名騎乘自行車的高中生當場死亡，一名三輪機車騎士受到重傷，還傷及一名騎乘自行車的路人，肇事特斯拉車主也受傷，並損及多部車輛。

特斯拉在昨 (13) 日告訴路透，中國警方為查明事故真相，目前正在實施第三方調查。該公司表示將積極提供必要支援，也呼籲大眾勿聽信謠言。

據中國媒體《極目新聞》報導，肇事駕駛的兒子詹姓男子在 11 月 13 日表示，經檢測之後，交警已排除他父親酒駕、毒駕的可能性，警方正針對車輛進行檢測，目前鑑定結果尚未出爐。

詹姓男子表示，他父親現年 55 歲，身體健康，過去曾是貨車駕駛，有超過 20 年的貨車駕駛經驗。

潮州市交警大隊於 11 月 13 日上午 9 點過後表示，截至目前仍在進一步調查，鑑定結果尚未出爐。

另外據中國媒體《紅星新聞》，特斯拉 11 月 13 日表示，目前警方正在尋求第三方鑑定機構進行鑑定以還原事故真相，特斯拉方面會積極提供必要協助，也請大家不要聽信謠言，不要散播未經證實的消息。

特斯拉表示，從現有的事故影片可以看出，車輛高速行駛過程中剎車燈長時間沒有點亮，這和後台數據反映的情況吻合。