傳FTX去年融資4.2億美元 大部分資金流入SBF口袋

《華爾街日報》週五 (18 日) 報導，全球第 2 大加密貨幣交易所 FTX 去年籌集 4.2 億美元時，有近四分之三的資金流到 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 手上。

被譽為「幣圈之王」的 SBF 在 2021 年 10 月為 FTX 進行的一輪 4.2 億美元融資，當時他告訴投資人這筆錢將用於擴大業務、改善用戶體驗，並讓公司與監管機構進行更多接觸。

《華爾街日報》看到的 FTX 財務記錄和消息人士透露，FTX 去年 10 月完成 4.2 億美元的融資後，SBF 出售手頭持有的 FTX 股份，套現 3 億美元，這筆交易此前並未披露。

傳 FTX 去年融資 4.2 億美元 大部分資金流入 SBF 口袋 (圖片：AFP)

消息人士指出，SBF 當時向投資人透露，這是為了償還他幾個月前購回幣安 (Binance) 持有的 FTX 約 15% 股份。SBF 在 2021 年 7 月購回幣安持有的約 15% 的 FTX 股份，幣安是 FTX 的第一個投資機構。

目前尚不清楚 SBF 用這 3 億美元做了什麼，而 FTX 的 2021 年經審計財務報表稱，這筆錢由該公司代表關係人保留用於運營之便。

FTX 上週無預警聲請破產，SBF 擅自將 100 億美元 FTX 客戶資金轉移到 FTX 姐妹公司 Alameda Research 才導致破產，還進行多次內線交易。破產申請顯示，FTX 負債 100 億至 500 億美元，債權人數量可能增加到 100 萬。

新上任的 FTX 執行長 John Ray III 在提交給美國德拉瓦州破產法院的文件中，嚴厲批評前執行長 SBF 財務管理方式。

John Ray III 在一份美國法院文件中表示，「FTX 破產是我 40 多年來見過最嚴重的企業破產案例，我從未見過公司控制如此徹底失敗，而且完全缺乏可信賴的財務訊息。」