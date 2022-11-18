FTX新任執行長：40年職業生涯從未見過如此失控的公司管理

新任命的 FTX 執行長 John Ray III 在提交給美國德拉瓦州破產法院的文件中，嚴厲批評前執行長 Sam Bankman-Fried(SBF) 的公司財務管理方式。

他直言，在他 40 年的法律和重組經驗中，從未見過這麼失控的公司管理，「這裡完全沒有可靠的財務訊息」。

在 FTX 暴雷後，Ray 接手成為新的執行長，他承諾將與監管機構合作，調查 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried。

在提交的文件中，Ray 透露他對 FTX 及其姐妹公司 Alameda Research 的資產負債表的準確性「毫無信心」，一切完全由 SBF 掌控。

Ray 斥責 SBF 和他的管理團隊，「公司的控制權掌握在極少數缺乏經驗、不成熟的人手中」。

他批評，內部管理失控並濫用資金，如挪用公司資金、為員工購買個人住房等。

Ray 指出， FTX 集團沒有對其現金進行中央管控，他們的現金管理系統是失敗的，包括沒有準確的銀行帳戶清單和帳戶簽署人記錄，以及對全球銀行合作夥伴的信譽度關注不夠。

Ray 還在文件中披露，目前已經找到價值 7.4 億美元的加密貨幣，但僅占 FTX 集團全部資產的一小部分。同時，他指出公司宣告破產前後存在一些可疑操作。例如，在公司提交破產申請當天，有價值不低於 3.72 億美元的資產未經授權進行轉移。

文件的最後，Ray 強調，SBF 已不受 FTX 集團雇用，無法代表公司發言。