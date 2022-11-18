大賣空本尊：FTX破產效應可能在幣圈蔓延 買進黃金時機已到

電影「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 罕見對金價發表評論，認為現在已到買進黃金的時機，理由是加密貨幣交易所 FTX 破產事件有在幣圈蔓延開來的風險。

貝瑞很少談到金價，使這次的發言格外引人矚目。Kitco 報導，貝瑞周二 (15 日) 在推特上發文說：「我長期以來認為，當幣圈醜聞連爆並擴散開來，就是買進黃金的時刻。」然而一如過往，他很快就刪除這條推文。

貝瑞現為 Scion 資產管理公司經理人，他當年曾成功預測次貸危機並大賺一筆，去年也在散戶軋空 GameStop 之前就先買進該檔股票，讓荷包賺飽。

從推文內容幾乎可以確定，貝瑞所說的是 FTX 破產事件和其引發的連環效應。由 29 歲幣圈富豪 SBF 創辦的 FTX 和多家公司遭遇流動性緊縮、並在上周宣告破產，導致加密貨幣貸款業者 Genesis 暫停提款、BlockFi 傳出準備聲請破產。

FTX 破產風暴正在幣圈蔓延 (圖: AFP)

支持加密貨幣人一直把比特幣等代幣視為「數位黃金」，主張加密貨幣比黃金更適合做為避險資產和保值工具。但加密貨幣價格今年來一落千丈，整體市值從 2.2 兆美元暴跌至 8300 億美元，反觀金價今年來僅跌 3%，甚至遠勝今年來共下跌 17% 的標普 500 指數。

黃金本月以來上漲近 8%，一甩連跌七個月的陰霾，讓一些投資人再次關注其走勢。分析師指出，助長金價的因素包括美國通膨降溫、美元貶值、幣圈風險、聯準會 可能放慢升息步調等。

黃金期貨周四收低至每盎司 1763 美元，周五亞洲盤小漲 0.16% 至 1765.80 美元。

強調仍看空股票

貝瑞另透露，現在擁有龐大的股票空頭部位，他在另一則同樣已遭刪除的推文中說：「大家都不知道，此刻我有多看空。」

這位知名投資人此言可能意在警告投資人，不要過度解讀他在第 3 季的持股變動。Scion 資產管理公司曾在第 2 季大砍持股，只留下一檔監獄股，但周一的 13F 申報資料顯示，第 3 季持股增為六檔，持股部位總價值從 300 萬美元增加到約 4100 萬美元。

BusinessInsider 解讀，貝瑞雖然進場買股，但可能利用其他未顯現在最新資料中的交易作為避險。

貝瑞 5 月警告，標普 500 可能在 1900 點附近觸底 (比周四收盤價再低 52%)，投資人不要被短期反彈騙了。儘管美股近期反彈，貝瑞仍重申看空的立場。