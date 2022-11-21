光隆續推升成衣營收比重 預期2026年占比衝至7成

全球戶外機能服飾大廠光隆實業 (8916-TW) 今年前三季稅後純益達 8.09 億元，已超越 2021 年全年，同時，前三季戶外機能服飾營收已達 27.7 億元，占營收比重 56%，公司除增設現有海外投資越南成衣生產線外，擬加速海外擴張，預期 2026 年成衣營收比重將達 70%。

光隆業務目前三大業務包括成衣、家紡及羽絨銷售，近年調整營運策略，以提升生產彈性及競爭力，積極擴大成衣業務接單。

光隆持續推進成衣業務成長，看好 2026 年成衣占營收比重將上看 70%，帶動未來 5 年成衣事業部營收以雙位數成長。

光隆董事長詹賀博指出，過去靠提供多樣產品及一站式服務，吸引歐美滑雪與戶外品牌客戶，成為主要代工廠，現在專精於少量多樣、複雜的戶外機能服飾，除既有客戶外，更進一步吸引快速成長的中小型品牌 (年營收 10 至 50 億元)，或欲發展複雜戶外機能服飾的中大型品牌 (年營收 50 億元以上)。

詹賀博表示，將運用科技提升生產效率，以具規模的生產實力及複雜戶外機能服飾多年經驗，進一步拿下大型品牌客戶訂單。

至於市場關心品牌庫存堆積及終端市場需求衰退疑慮，詹賀博表示，對既有客戶訂單展望保守看待，但公司生產彈性大，也是歐洲當地知名戶外品牌廠商首選，可選擇客戶較其他成衣廠更多，不易受單一品牌影響。

展望第四季，光隆指出，成衣業務接單穩定，營收比重有機會挑戰 6 成，單季營收仍可有雙位數成長，預期第四季營收仍將優於去年同期，全年可望戰新高。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。展望後市，詹賀博表示，將繼續積極拓展戶外成衣業務，帶動獲利進一步成長。