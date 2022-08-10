光隆7月營收站穩10億元大關 年增近3成

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布 7 月營收，守住 10 億元大關，達 10.27 億元，月減 2.51%，年增 29.32%，連續 9 個月正成長，前 7 月營收 59.7 億元，年增 22.33%。光隆在成衣與家紡產品爆發性成長支撐下，營收走勢穩健。

光隆 7 月營收 10.27 億元，除羽絨部門維持穩定，成衣正值戶外機能產品出貨旺節，承續上季高成長力道，出貨依然強勁，年增近 36%，而家紡事業也在進入傳統旺季及擺脫去年越南封控影響，7 月營收重新站上 2 億元以上，年增 112.8%。

光隆上半年營收 49.42 億元，成衣營收比重高達 58.9%，下半年也將維持過半，今年成衣業務看法正向，2022 年將執行越南、印尼等地新投資，其中越南產線將再增加 6-8 條，達 70 條以上。

光隆在越南的成衣產線，先前一度因疫情阻撓小幅縮減，並對產能改採發包、委外方式支應，隨著疫情穩定及訂單湧入，將展開自有生產線的擴張。光隆今年並預計展開海外新地區、新生產線的投資，公司主管指出，針對印尼投資的投資設廠鎖定投資中爪哇，投資金額尚待進一步確定。

光隆上半年稅後純益 4.4 億元，年增 69%，每股純益 3 元。