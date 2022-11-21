〈台股盤後〉電子轉弱多頭熄火 價跌量縮收14449點失守半年線

電子權值股表現轉疲，拖累大盤量縮價跌，早盤靠汽車、生技助陣，指數屢次拉高，高點一度攻上 14530 點後拉回整理，多頭熄火，終場下跌 55.6 點，收在 14449.39 點，失守半年線，成交量萎縮降至 1770.35 億元。

美國聯準會鷹氣繚繞，美股 18 日小紅作收，但台股今天受電子權值股轉弱影響，大盤也跟著翻黑拉回整理，護國神山台積電 (2330-TW) 終場下跌 5 元，收在 482 元，聯電 (2303-TW) 與聯發科 (2454-TW) 同樣欲振乏力，終場以近乎平盤作收。

指標股無力讓半導體族群表現慘淡，訊芯 - KY(6451-TW)、南亞科 (2408-TW)、力智 (6719-TW)、采鈺 (6789-TW)、達能 (3686-TW)、敦泰 (3545-TW) 股價全都下跌作收；新唐 (4919-TW)、穎崴 (6515-TW)、愛普 (6531-TW)、光罩 (2338-TW) 股價則逆勢走揚，分別各有 1%~2% 漲幅。

航運股今天也成資金提款對象，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW)，散裝航運中的四維航 (5608-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、台航 (2617-TW) 股價同樣翻黑走跌。另外，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 股價同樣下跌作收。

汽車股則成為資金追捧焦點，裕隆 (2201-TW) 挾電動車題材優勢，帶動股價盤中攻上漲停關門，終場收在 54.1 元，中華 (2204-TW) 終場大漲逾 6%，劍麟 (2228-TW)、倉佑 (1568-TW)、三陽工業 (2206-TW)、汎德永業 (2247-TW)、為升 (2231-TW)、江申 (1525-TW) 股價都有 1% 以上漲幅。

生技族群中，北極星藥業 - KY(6550-TW)、喬山 (1736-TW) 在買盤追捧下，拉抬股價同步站上漲停關門，晉弘 (6796-TW) 也有 6% 以上漲幅，和康生 (1783-TW)、承業醫 (4164-TW)、美時 (1795-TW) 終場也有 2% 以上漲幅。

