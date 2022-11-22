〈台股盤前〉美股四大指數盡墨 拚守10日線

台股昨日電子權值股全面熄火，指數終場下跌 55.6 點，收 14449.39 點，失守 5 日線，買盤轉為縮手觀望，成交量降至 2000 億元以下，隨著美股週一 (21 日) 四大指數表現疲軟， 台股仍將維持整理格局，拚守 10 日線。

美股受到中國疫情升溫，悲觀情緒籠罩，加上資金行情湧向避險資產，四大指數收黑，道瓊收跌近 50 點，標普下跌 0.39%， 那指跌幅逾 1%，費半指數瀉 1.77%。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀昨 (21) 日證實，台積電美國亞利桑那州新廠採 5 奈米先進製程量產後，未來也會導入 3 奈米製程生產，對此，台積電則回應，目前尚無進一步消息。

另外，行政院副院長沈榮津透露，台積電 1 奈米新廠將落腳桃園龍潭，台積電大本營在新竹科學園區，若真的想要超前部署台灣半導體先進製程，就近選擇龍潭科學園區是最理想之處，並將為桃園帶來上萬個就業機會，進而帶動桃園整個地方經濟發展。

經濟部統計處公布 10 月外銷訂單統計結果，反映全球經濟受通膨、升息影響，終端需求走弱，加上產業鏈調整庫存、去年同期基期較高，10 月外銷訂單金額下滑至 554 億美元，月減 9.1%、年減 6.3%，低於預期，為連 2 黑。