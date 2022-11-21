電子熄火、傳產撐盤 台股量縮跌55點收14449點 半年線關前躊躇

台股今 (21) 日震盪走弱，買盤陷入觀望，電子權值股普遍熄火，由鋼鐵、汽車等傳產股領軍撐盤，資金同步轉進遊戲、生醫等中小型股，加權指數終場下挫 55.6 點或 0.38%，收在 14449.39 點，失守半年線、5 日線，成交值萎縮 1770.34 億元。

櫃買指數後繼無力，終場下跌 0.48 點或 0.26%，收在 183.37 點，成交值 654.09 億元。上市櫃成交值合計 2424.43 億元。

台積電今天陷入多空拉鋸，多頭無力追價，終場翻黑下挫 1.03%，收在 482 元；廣達、南亞科、友達、聯詠、日月光投控等電子指標股均震盪走跌；不過，聯電、瑞昱、國巨、華碩等仍力守盤上，ABF 載板大廠欣興、南電獲資金點火。

傳產族群方面，鋼鐵股表現有撐，中鋼領漲約 2.11%，世紀鋼勁揚逾 8%，豐興、允強、第一銅、中鋼構、官田鋼等均表現不錯。裕隆強勢攻上漲停板，達 54.1 元，中華勁揚近 7%，江申、裕日車均吸引資金進駐，此外，同集團的嘉裕同步亮燈漲停。

台塑四寶午盤後吸引買盤回籠，台化漲逾 1%，台塑、南亞均收紅；航運股有壓，貨櫃三雄中，萬海重挫逾 3%，長榮、萬海跌 1-2%，航空雙雄也下挫 1-2%，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、裕民等同樣賣壓偏重。

金融股跌勢收斂，兆豐金、台新金翻紅上漲超過 1%，國泰金、富邦金、華南金、元大金等均收漲，但永豐金仍收黑。

中國官方上周鬆綁對遊戲產業的管控，批准 70 款遊戲版號，囊括騰訊、網易等大廠，提振市場信心，加上明年寒假加春節約有近 1 個月假期，台股遊戲族群今日持續吸引買盤進駐，辣椒、華義、昱泉等盤中均攻上漲停板，傳奇、網龍、智崴也表現強勢。