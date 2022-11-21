〈台股盤中〉權值股熄火 指數量縮失守半年線

美股四大指數上週五收小紅，台股今 (21) 日半導體雙雄疲軟，電子權值股全面熄火，儘管遊戲、生技族群等中小型股逆勢撐盤，大盤仍量縮震盪，盤中翻黑下跌，最低至 14444.74 點，失守 5 日線、半年線，估成交量萎縮至 2000 億元以下。

觀察權值股今日表現，台積電早盤上漲至 489.5 元後，盤中在平盤震盪；鴻海同樣在平盤整理；聯發科開低震盪，下跌近 1%；台達電開高走低，盤中翻黑；日月光、大立光、廣達等表現疲軟；聯電逆勢上漲 0.4%。

傳產股方面，台塑四寶中，僅南亞相對抗跌，上漲 0.4%，台塑在平盤遊走、台塑化與台化則跌約 0.2%；貨櫃三雄均下跌超過 1%，航空雙雄賣壓沉重，跌逾 1.5%。

鋼鐵族群有撐，中鋼開低走高，上漲 1.4%，帶動世紀鋼大漲超過半根漲停板，第一銅也有近 3% 漲幅；中鋼構、千興、新鋼、燁輝、興豐、春源等站穩盤上。

中國恢復遊戲版號審批，加上迎來寒假與農曆春節假期，遊戲產業將進入旺季，激勵遊戲股走強，辣椒亮燈漲停，華義、網龍、智崴、傳奇大漲逾半根停板，昱泉、智冠、歐格、鈊象、大宇資等表現不俗。

生技族群獲資金青睞，喬山、北極星 - KY 攻上漲停，智擎、東洋、醣聯也有超過 5% 漲幅；長聖、逸達、盛弘漲幅逾 4%，台康生技、中天、台微醫等也有逾 3% 漲幅。

安控族群重啟漲勢，昇銳、陞泰、杭特聯袂漲停，哲固、彩富、天鉞電、京晨科、晶睿、盛品、奇偶站穩盤上。