〈觀察〉銀行重啟海外布局計畫 鎖定兩大市場搶賺海外財

後疫情時代銀行重啟海外市場布點計畫，其中又以有升息題材的美國，以及後市潛力看俏的東協市場較受青睞，希望能在升息循環趨勢下，搶賺利差拉抬整體獲利表現。

過去銀行海外設點幾乎都是繞著台商跑，也因此 10 年前國銀幾乎一窩蜂搶著「西進」，但隨著中國經濟動能放緩，經營風險成本升溫，銀行也開始改變策略，轉往美洲、東協市場尋找新商機。

從獲利表現來看，根據金管會統計，今年前 3 季國銀海外市場的稅前盈餘約 516.5 億元，比去年同期增加 2 成，而貢獻海外營收的前 3 大主力市場分別為香港、美國與新加坡，中國市場則是罕見的跌出前三名，排名第四大。

進一步分析國銀海外市場獲利排名消長，美國在升息循環下，吸引資金回流並帶動利差上升進而挹注獲利成長，東協市場則有人口紅利優勢支撐經濟成長力道；至於中國則因疫情封控、人民幣貶值等因素，影響銀行放款意願，連帶使得獲利動能跟著放緩。

看好美洲與東協市場的獲利動能，公股銀行近年無不積極設點搶進，例如第一銀行的美國第一銀行前進舊金山灣區在聖馬特奧設立新分行，藉此串聯南、北加州有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等分行，以及一銀位於紐約、洛杉磯、休士頓及關島分行，以布建綿密的服務網絡，抓住客戶與台商金融商機。

另外，合庫銀下半年陸續在歐洲、東協搶設新據點，其中位於捷克布拉格代表人辦事處已在日前正式開業營運，該辦事處是合庫海外的第 26 個據點；此外，合庫銀也掌握東南亞地區經濟成長商機，日前向金管會遞件申請設立新加坡分行，未來將以新加坡分行為樞紐，前進東協樞紐地區，提供客戶區域內完善金融服務。

