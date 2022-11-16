〈合庫金法說〉升息循環重挫股債多頭 合庫銀坦言「台股暫無加碼空間」

美國升息拖累股市震盪，行庫布局台股態度也轉趨謹慎，合庫金 (5880-TW) 總經理陳美足表示，在全球經濟持續震盪情況下，將審慎控管股市投資部位，坦言「台股暫無加碼空間」。

合庫金今 (16) 日舉行第 3 季線上法說會，與會法人聚焦包括台股投資、獲利表現、房市趨勢與景氣展望等議題。

陳美足表示，合庫銀目前投資台股的部位占整體投資約 3% 左右，至於未來是否還有加碼台股的空間，她則說，考量全球經濟環境仍持續動盪，在明確控管投資部位的大原則下，目前沒有加碼台股空間；至於選股策略部分，則鎖定穩健、殖利率佳的個股布局。

在經濟展望部分，陳美足指出，在通膨壓力仍高的環境下，研判全球主要央行仍將持續採行貨幣緊縮，加上俄烏戰爭影響能源供應與中國清零防疫措施，這些都將導致全球消費需求降溫，進而衝擊製造業與經濟成長力道。

在國內部分，陳美足表示，受全球景氣趨緩影響，使得半導體產業面臨庫存調整壓力，拖累出口動能放緩，但因我疫情穩定控制，政策轉向與病毒共存帶動民間消費回溫，預料將有助於提振國內就業市場與景氣回溫，研判明年經濟成長可望持平表現。

陳美足補充說明，對於明年經濟展望可從兩項指標進行觀察，包括：一、第 4 季通膨對經濟成長的影響，以及主要央行是否持續貨幣緊縮；二、中國防疫封控對於供應鏈的影響與後續恢復狀況。

合庫金今年前 3 季稅後純益 152.99 億元，較去年同期減少 7.08%，主要是升息循環導致股債券部位出現評價損失，但也因升息循環挹注，使第 3 季獲利較上一季增加 22%。

