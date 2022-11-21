鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策動向 iPhone 14 Pro系列中國發貨時間排到明年1月

美股重要看點：

本週因美國感恩節交易日減少，除了 FOMC 會議紀要將公布之外，多位聯準會官員本週將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.832%。美股期貨週一 (21 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.23%，標普 500 期貨跌 0.54%，那斯達克 100 期貨跌 0.79%。

聯準會在 11 月 1 日至 2 日的會議上，如預期連續第四次升息 0.75 個百分點，將聯邦基金利率提升至 3.75% 至 4% 的目標區間。

市場最初對聯準會意識到有必要放慢未來升息步伐的建議表示歡迎，但主席鮑爾後續的發言打壞市場情緒，主要是因為他誓言要讓通膨回到 2% 的聯準會目標，這可能使終端利率高於市場原本預估的 4.5%。

投資人持續關注 Fed 理事們談話提供貨幣政策方向相關的進一步線索，並持續擔憂通膨前景。

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周末在南方經濟協會發表講話指出，利率可能不得不繼續走高，但他準備「放棄」升息 75 個基點的想法，轉而實施更小幅度的升息。

美國銀行最新基金經理人調查報告顯示，高達 92% 受訪者普遍認為停滯性通膨即將發生。

與此同時，花旗集團表示，面對通膨高漲，Fed 將被迫採行傷害經濟成長的升息措施。花旗策略師 Alex Saunders 表示：「我們將這樣的環境歸類為停滯性通膨，他建議在這樣的情景下，賣出美股和信貸，並買入商品和債券。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

美國迪士尼 (DIS-US) 周日 (20 日) 宣布，艾格 (Bob Iger) 已回鍋接掌執行長職務，原執行長包正博 (Bob Chapek) 已離任。迪士尼中途換將，就該公司而言，是罕見作法。

迪士尼現任董事長阿諾德 (Susan Arnold) 在聲明中表示，該行業變得複雜，正面臨改革，得到的結論是，該由艾格在這個極度重要的時期來帶領迪士尼。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 中國官網顯示，目前消費者下單購買 iPhone 14 Pro 系列，送貨日期已經排到明年 1 月，等待時間超過一個月，且北京、上海等地蘋果零售商店均賣到缺貨。

IT 之家報導，目前消費者下單買 iPhone 14 Pro 系列，送貨日期已經排到明年 1 月，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 預計發貨時間為 2022/12/27-2023/01/03，用戶等待時間超過一個月。