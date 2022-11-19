〈能源盤後〉中國需求前景黯淡 油價連兩周收黑 WTI本周挫近10%

由於對疫情再度升溫的擔憂為需求前景蒙上陰影，原油期貨周五 (18 日) 均創 9 月底以來最低收盤價，連續兩周收黑，西德州中質原油 (WTI) 本周重挫近 10%。與此同時，市場繼續關注聯準會 (Fed) 的鷹派態度，這也令油價承壓。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.56 美元或 1.9%，收在每桶 80.08 美元。根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，這是 9 月 30 日以來最低收盤價。該期貨本周跌 9.98%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.16 美元或 2.4%，收在每桶 87.62 美元，是 9 月 27 日以來最低收盤價。本周跌 8.7%。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.60 美分或 1.04%，收每百萬 Btu 6.3030 美元。本周上漲 7.2%。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.4213 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 3.5168 美元。

市場驅動力

由於對需求的擔憂蓋過了供應吃緊跡象，尤其是中國，油價本周走勢承壓。

根據《華爾街日報》報導，為了降低清零政策的影響，中國開始放寬部分防疫限制，但過去兩周的染疫人數卻暴增六倍。《南華早報》先前報導指出，中國國務院警告各大城市不可「不負責任放寬防疫措施」。

至於供應端，交易員正在評估一旦俄羅斯石油禁運令從 12 月 5 日開始生效，會有多少石油被迫退出市場，以及是否存在有效的價格上限，允許俄油以較低的價格進入市場。

德國商業銀行 (Commerzbank) 大宗商品研究團隊的 Barbara Lambrecht 表示：「未來幾周，市場會把注意力集中在石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 的供應上，在官方宣布減產 200 萬桶後，日產量實際會下滑多少仍有待觀察。」

德國商銀研究團隊表示，目前還不清楚禁運令和價格上限會對俄油供應產生什麼樣的影響，俄羅斯目前似乎仍在尋找買家，甚至增產，但他們認為，禁運令和價格上限將壓低供應，進而為未來幾周的油價提供支撐。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 首席投資長 Mark Haefele 也說，由於 OPEC + 減產，油市將進一步收緊，歐盟祭出的禁運令也將為俄羅斯原油生產帶來壓力。

由於原油價格是以美元計價，美元走勢也是市場關注的一大焦點。繼本周稍早重貶至 3 個月低點後，美元指數周五幾乎沒有變化。

第 27 屆聯國氣候變遷大會 (COP27) 原定周五 (18 日) 結束為期兩周的談判，但因進展不如預期，閉幕時間將延後一天至 19 日。

歐盟官員在本次談判過程提議推出「氣候賠償計畫」，旨在為遭受氣候變遷衝擊的貧窮國家提供資金協助，同時推動大規模減碳，逐步淘汰所有化石燃料，包含石油和天然氣。

供應數據

貝克休斯 (Baker Hughes) 報告指出，繼上周新增 9 座之後，本周美國石油鑽井平台數再增 1 座達 623 座，為連續第三周增加；包含天然氣在內的鑽探機新增 3 座至 782 座。

美國能源資訊管理局 (EIA) 數據顯示，截至 11 月 11 日當周，美國天然氣供應鏈增加 640 億立方英呎，至約 3.6 兆立方英呎，高於 S&P Global Commodity Insights 訪調分析師平均預期的 620 億立方英呎。