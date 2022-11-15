全球經濟形勢嚴峻 OPEC第五度下調今年全球石油需求預期

石油輸出國組織（OPEC）繼 10 月月報大幅下調全球石油預期後，該組織周一（14 日）在最新月報中再度強調，有鑑於高通膨和利率上升等日益嚴峻的經濟挑戰，將自 4 月以來第五次下調今年石油需求預期，並同步下調明年預期。

OPEC 在月報中表示，今年全球石油需求預估將年增 2.6% 至每日 255 萬桶，比上月預期每日減少 10 萬桶，而明年石油需求成長也下調至每日 224 萬桶，較上月預期每日減少 10 萬桶。

OPEC 強調，今年第四季全球經濟形勢日益嚴峻，充斥大量不確定性，下行風險包括通膨高漲、主要央行收緊貨幣政策、眾多地區主權債增加、勞動力市場趨緊以及供應鏈持續緊張。全球經濟的重大不確定性，疊加全球衰退所引發的擔憂，加劇石油需求成長放緩的風險。

與此同時，為保持油市平衡，OPEC 表示已採取減產行動。該組織在上月將今年第四季石油日產量預期下調 44 萬桶後，此次又再度下調 52 萬桶。

OPEC 表示，這意味著石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在上月達成每日減產 200 萬桶的協議，應該能讓石油產能降至足以使市場達成平衡的水準，即便減產措施尚未完全實施。

截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.02%，至每桶 94.05 美元；今年 12 月到期的西德州原油期貨下跌 2.6%，至每桶 86.65 美元。

另外，OPEC 預估第四季每日石油產量需達到 2,892 萬桶才能滿足需求，此與 13 個成員國在 10 月的日產量相比已減少約 57.4 萬桶，隨 OPEC + 採取減產行動，供應過剩的石油將持續減少，甚至可能出現供應不足。

值得注意的是，目前預估只有部分 POEC 成員國執行已商定的減產計畫，其中沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等石油大國將成為減產主力，而其他成員國由於多年投資不足或國內政局不穩，產量已低於配額。

OPEC + 將於 12 月 4 日召開會議，對明年的生產策略進行討論，而當日也是歐盟禁止從海上進口俄羅斯原油期限的前一天。

能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）上周在埃及舉行的 2022 年聯合國氣候變化大會（COP27）上重申，OPEC + 將在生產政策方面保持「謹慎」。

