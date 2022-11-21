黑天鵝持續盤旋 能源走勢不平靜

全球各主要央行採取鷹派升息方式，以抑制居高不下的通膨，但恐將引發經濟衰退，IMF 已提出警告，苦日子還沒到，明年可能就能感受到！面對景氣衰退疑慮升溫，油價是否會持續走弱？凜冬將至，歐洲是否會再度上演天然氣狂飆戲碼？這些都是近期能源市場值得關注的議題。

多重利空因素壓抑 油價短期偏弱勢

近期石油市場可說是烏雲罩頂，美國能源資訊署 (EIA) 公布，美國原油庫存意外大增；石油重要消費國 - 中國因新冠疫情不斷擴大，仍堅持清零政策，引發石油需求減弱擔憂；俄羅斯也宣布從赫爾松撤軍，有利於風險情緒回升，但對油價而言恐怕是利空，因為戰爭局勢越緊張，油價越容易飆漲。

在這些利空因素夾擊下，原油價格最近表現承壓，西德州中級原油 (WTI) 短暫突破盤整區域、挑戰關鍵價位失敗後，延續回落走勢，截至 11/10 日止，WTI 約在 85 美元上下徘徊。

由於經濟前景牽動著油價走勢，但目前景氣展望似乎不太妙。經濟合作發展組織（OECD）已將全球明年經濟成長大幅下修至 2.2%；國際貨幣基金組織（IMF）也警告，全球經濟最糟糕的情況尚未來到，今年或明年將有超過三分之一的全球經濟體將出現萎縮，尤其美國、歐盟、中國等三大經濟體，將繼續處於成長停滯狀態。

因此，在全球通膨高燒不退，歐美各主要央行不放鬆貨幣緊縮力度之下，若經濟衰退比預期來得更嚴重，屆時原油價格所受到的衝擊將會更大。另一方面，中長期美元強勢態勢沒有出現結構性的改變之前，也會打壓以美元計價的原油表現。

凜冬將至憂天然氣不足 歐洲嚴陣以待

歐洲通膨攀升，天然氣價格飆漲是一大推手，也敲響了經濟衰退的警鐘。究竟天然氣及電力價格異常高昂，對於經濟有何影響？

芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 指出，儘管歐洲及亞洲的天然氣價格近期已從峰值大幅下跌，但仍處於非常高的水平，截至 9 月中旬，作為亞洲天然氣價格基準的日韓基準價格，是北美主要基準亨利港價格的 5 倍；歐洲天然氣價格甚至更高，荷蘭的所有權轉讓設施價格，是北美亨利港價格的 8 倍，歐亞天然氣價格走高，會帶來短期及長期的影響。

他分析，短期影響包括，今年冬天家庭用電成本增加，補貼這些成本的政府預算赤字會增加，還會對鋁、銅、化肥及汽車等能源密集型產品生產商的供應鏈造成中斷，這也意味著，溫室中種植的主要農作物供應將減少，價格也會上漲，例如黃瓜、生菜、番茄。

從長遠來看，Erik Norland 認為，更高的價格可能會刺激歐洲、日本、韓國走向能源獨立的投資，也因此，太陽能正變得越來越有競爭力。因為太陽能價格，在過去 10 年下降了 80%，太陽能、風能等間歇性能源問題，一直在於儲存成本。好消息是，過去 30 年，鋰電池儲能價格下降了 98%。如果降低替代能源和儲能成本的趨勢繼續下去，就有可能設想一個不同的能源未來；一個歐洲及亞洲豐富、廉價、安全能源供應的未來。

能源市場機會處處 善用期貨掌握多空契機

能源市場波動幅度大，宏觀環境、供需因素都會影響能源走勢，因此，投資人可以善用能源期貨，直接參與能源市場的交易機會，也是管理能源波動風險的有效工具。而芝商所是最廣泛及具流動性的能源交易市場，擁有原油、天然氣、石油，以及煤炭等多種期貨和期權產品，其中很多產品都被視為全球商品價格指標。

舉例來說，美國天然氣供應量充足、基礎設施健全、金融體系穩健，以及大宗商品交易機制發達，成為液化天然氣的主要出口國，目前亨利港是全球天然氣交易重要的價格參考依據，因此，芝商所亨利港天然氣期貨（商品代碼：NG）已是全球交易量最大的天然氣期貨合約，其高度流動性讓市場參與者得以輕易建立與清算持倉。

此外，前面講的 WTI 原油也是國際原油市場最重要的基準油價，隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除，WTI 成為了世界油價的首選指標。芝商所 WTI 原油期貨（商品代碼：CL）即是以此為交易標的，是全球最具流動性、交易最活躍的原油合約。

為了讓小資族也能夠有效管理能源市場的投資機會，芝商所更推出微型 WTI 原油期貨 (商品代碼：MCL)，合約規模是標準 WTI 合約的 1/10，以現金結算，讓小資族更容易進入原油市場交易，而且在市場波動加劇的環境下，亦可有效地管理油價風險。