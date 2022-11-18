〈能源盤後〉中國防疫立場變化不大 WTI油價跌至9月下旬以來最低

原油期貨價格周四 (17 日) 連續第二日收低，WTI 原油價格跌至 9 月下旬以來最低點，係因中國的新冠清零政策持續令能源需求前景黯淡。

天然氣期貨價格逆勢上漲，係因美官方數據顯示，上周供應量增加，大致符合市場預期。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.95 美元或 4.6%，收每桶 81.64 美元，為最近月期貨價格自 9 月 30 日以來最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.08 美元或 3.3%，收每桶 89.78 美元，為 10 月 3 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.4547 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 3.5248 美元。

12 月交割的天然氣價格上漲 2.7%，收每百萬 Btu 6.369 美元，延續前一日近 2.8% 漲幅。

市場驅動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，原油價格持續下滑，因為投資者更擔憂需求而非供應。

他認為，「近期油價反彈係因中國可望削減防疫限制而激起的，但在中國防疫政策的變化程度不及華爾街預期後，這股反彈力道已經消散。」

據《南華早報》報導，中國國務院警告各城市不可「不負責任地放寬防疫措施」。《華爾街日報》周三報導，雖然中國新政策出台，旨在減少清零政策造成的衝擊，但過去 2 周中國確診人數激增 7 倍。

至於其他地方，「歐洲和全球其他地區的經濟持續掙扎，北美雖然沒像其他地方那麼糟，但仍崎嶇不平。」Cieszynski 說。

CFRA Research 能源股票分析師兼副研究主管 Stewart Glickman 表示，總體而言，石油市場陷入供需雙方的拉鋸戰，這導致價格波動。

在供應方面，市場疑惑一旦 12 月 5 日俄羅斯海運石油禁運令生效，會造成多少原油離開市場，以及價格上限是否能有效限制俄羅斯石油以較低價格進入市場。

在需求方面，市場對中國在其防疫限制後，能多迅速重新開放經濟仍存在疑慮。

Glickman 認為，2023 年供需都會上升，但需求可能會超過供應，為油價帶來上行壓力。

供應數據

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (11/10 止) 美國天然氣供應量增加 640 億立方英呎，達到約莫 3.6 兆立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期增加 620 億立方英呎。

官方庫存數據公布後，天然氣期貨價格守住漲幅收高。

Third Bridge 工業材料和能源全球部門負責人 Peter McNally 表示：「隨著天然氣儲存的季節性高峰臨近，庫存已移動至令人放心的水準，正好處於過去 5 年範圍的中間。」

美國天然氣儲存量有 3.6 兆立方英呎，「這很健康，但從現在開始，天氣成為推動需求的關鍵因素之一。」

