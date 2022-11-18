精測職安衛評比排名前10% 獲勞動部頒發績優企業獎

中華精測 (6510-TW) 今 (18) 日表示，勞動部職業安全衛生署今年首次評比上市櫃電子企業永續報告書之職業健康與安全績效揭露資訊，逾 600 家企業中，公司名列前 10%，獲勞動部職安署頒發「績優企業獎」。

精測指出，公司落實職場健康與安全永續發展成果斐然，尤其自 COVID-19 新冠疫情爆發以來，公司快速導入 AI 數位防疫系統，成功運用即時穿透式管理進行廠內嚴格的防疫措施，提供員工健康安全的工作環境。

精測自願性編寫完成 2020 年、2021 年 ESG 永續報告書，經第三方查證後，在今年 9 月完成資訊揭露，展現公司重視與各利害關係人的互動與溝通，並透過編製 ESG 永續報告書向外界揭示公司永續發展推動目標、策略與成果。

精測年度報告書皆參照全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative，GRI) 出版的 GRI 準則進行撰寫，全書架構依循準則核心選項進行編製，報告資訊也與上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法以及聯合國永續發展目標 (SDGs) 等國內外標準相呼應。

從揭露報告書可見，精測就各利害關係人所關注的永續議題皆積極回應，此次獲獎的領先指標佐證公司重視職業健康與安全管理績效，成功打造尊嚴、友善、健康、快樂工作環境的亮點特色。

其中，COVID-19 新冠疫情防範報告裡，精測在疫情期間導入自有人工智慧數位防疫系統，確實精準執行異地辦公、健康監測、門禁無接觸體溫量測等數位防疫措施，並隨時更新揭露防疫監測資訊，讓員工安心放心工作。

此外，精測專案防疫小組所有成員可透過數位即時資訊的更新，快速擬定符合當下變化之防疫對策，至今該防疫小組仍由公司最高領導者總經理親自督導指揮，由防疫長執行最新防疫措施、調度防疫資源，提升防疫效果，讓公司員工在變化多端的疫情期間可健康與安全地工作。