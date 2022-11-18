雙A衝電競 宏碁澳洲市場報捷、華碩攜暴雪推新手機

品牌大廠積極衝刺電競事業，宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日表示，根據市調機構 IDC 調查，宏碁電競電腦在澳洲市場表現亮眼，自 2021 年首季起已連續七年蟬聯當地市場冠軍，電競筆電、電競桌機今年第三季更分別取得 26%、8%，位居市占第一，而華碩 (2357-TW) 則宣布攜手暴雪娛樂推新款手機。

宏碁表示，旗下電競電腦在澳洲展現強大產品力，以卓越性能風靡澳洲消費者，Predator 電競系列搭載創新技術，以高螢幕刷新率、高解析度、獨家散熱功能，打造最佳的遊戲體驗與效能，今年推出的 Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 更領先產業導入裸視 3D 技術，優化玩家 3D 遊戲體驗。

華碩旗下 ROG 玩家共和國則宣布與暴雪娛樂共同推出 ROG Phone 6 暗黑破壞神 永生不朽版電競手機，為熱門經典遊戲《暗黑破壞神》寫下傳奇新篇章，整體設計也呼應遊戲世界觀，包含特製包裝、手機外觀、軟體主題到周邊配件等，預計 11 月 28 日中午 12 點全通路限量開賣，可望衝刺電競手機銷售。

華碩今年手機事業受大環境衝擊相對辛苦，華碩說，考量今年中國等地封控影響市場動能，預期今年全年出貨量將下滑至 60 萬支，較去年約 80 萬支、年減約 25%，且在出貨收斂下，對獲利也將有一定挑戰。

華碩、宏碁反映整體大環境經濟下行導致筆電市況、需求降溫，10 月營收均呈現雙減，月減幅皆超過 3 成，華碩品牌營收降至 372 億元、月減 33.94%，宏碁 10 月營收則下滑至 180.5 億元、月減 33.5%。