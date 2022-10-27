精測Q3獲利微減 前三季EPS 18.07元

測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，由於產品組合變化，毛利率降至 50.97%，探兩年半來新低，稅後純益 2.29 億元，季減 8.7%，年增 0.8%，每股稅後純益 6.99 元，累計前三季則達 18.07 元。

精測第三季營收 12.28 億元，季增 3.6%，年增 10.8%，毛利率 50.97%，季減 3.32 個百分點，年減 2.05 個百分點，營益率 20.84%，季減 4.64 個百分點，年減 4.45 個百分點，稅後純益 2.29 億元，季減 8.7%，年增 0.8%，每股稅後純益 6.99 元。

精測前三季營收 32.43 億元，年增 9.27%，毛利率 52.5%，年減 1.1 個百分點，營益率 21.04%，年減 3.5 個百分點，稅後純益 5.93 億元，年減 3.11%，每股稅後純益 18.07 元。

精測表示，全球科技業受地緣政治、通膨等因素影響，第三季終端市場買氣疲弱，半導體產業鏈進入庫存調整，不過，受惠 All In House 商業模式，提供彈性、結構完整的產品服務，帶動整體業績維持正成長。

精測指出，第三季產品組合改變，高階智慧型手機應用處理器 (AP) 探針卡需求減緩，測試介面板 Gerber 則因訂單暢旺，佔總體營收比重提升至 12.8%，成為第四大應用產品。

精測坦言，第三季因研發初期驗證與資源投入拉高，導致營業費用率達 30%，表示營運策略調整雖短期衝擊雙率，但有助公司面對未來挑戰，為長期發展奠下利基。

展望第四季，精測認為，半導體產業鏈仍處於庫存調整階段，終端市場需求尚不明朗，公司將掌握契機、邁向長期穩健成長、朝向永續經營發展努力。