〈精測法說〉下半年營收逐季揚 單季有機會刷新新高

測試介面大廠精測 (6510-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理黃水可表示，儘管消費電子需求修正，但依據目前掌握到的訂單，下半年營收維持逐季成長的目標，單季營收可望再創新高，全年也可望較去年年增 1 成以上。

精測引用研調機構調查指出，明年全球探針卡市場規模將首度突破 30 億美元大關，在 2021-2027 年年複合成長率 (CAGR) 達 6.63%，其中，MEMS 探針卡市場 CAGR 也有 6.57%，精測在兩市場排名分別為全球第 9 名、第 8 名。

針對近期手機市場雜音不斷，黃水可坦言，探針卡營收主要來自手機市場，近期相關業務相對辛苦，精測也修正探針卡佔公司營收比重的目標，自 50% 修正至 30-40%，但以整體業績來看，由於風險分散，整體營收與去年差異不大。

至於毛利率，黃水可認為，由於精測產品高度客製化，銷貨成本會因應客戶狀況調整，長期目標仍落在 50-55%，會持續擴展探針卡新應用。

精測近 2 年積極調整內部結構，擴大測試介面產品線，縱向包括高速 Probe Card PCB、測試載板、探針卡、MEMS 探針等產品線；橫向則朝各應用發展，目前探針卡可測試領域已從 AP、基頻晶片 (B/B)、射頻晶片 (RF)，橫跨至高效能運算 (HPC) 的特殊晶片設計 (ASIC)、各類應用處理器、電源管理晶片 (PMIC) 等。

黃水可補充，觸控暨驅動整合晶片 (TDDI) 今年應該會有成績，LDDR4 記憶體探針卡則預計在今年底或明年首季有較明顯的進度，CPU 測試板則可能須等待至明後年貢獻營收。