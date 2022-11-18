南山人壽深耕台灣近60年 獲頒台灣百大永續典範企業

今 (2022) 年「第十五屆 TCSA 台灣企業永續獎」，南山人壽表現亮眼，在綜合績效類別中，首度獲頒「台灣 100 大永續典範企業」殊榮，另外在單項績效類別中，勇奪「永續報告獎 - 第一類 - 銀級」、「社會共融領袖獎」及 「資訊安全領袖獎」等三項大獎，彰顯推動企業永續獲各界一致肯定，南山人壽尹崇堯董事長親自出席受獎。

南山人壽董事長尹崇堯表示，南山人壽財務穩健、經營績效優異，深耕台灣近 60 年來，長期致力於推動企業永續經營，為持續精進環境、社會與公司治理各面向作為，以「用心付出，行動守護」（H.E.A.R.T.）為永續策略主軸，從「健康促進（Health）、地球守護（Earth）、關懷行動（Action for Good）、信賴承諾（Reliability）、人才賦能（Talent）」，緊密扣合核心職能，擴大社會影響力，在追求企業穩健經營成長之際，亦重視環境與社會的永續發展。

南山人壽開創佳績，首度獲頒「台灣 100 大永續典範企業」

南山人壽秉持保險業「公益服務」的使命，將踐行數十年的企業永續經營之道，化為具體的永續策略主軸，並訂定多項具體永續行動方案落實推動。除此之外，南山人壽持續響應主管機關政策，並積極接軌國際倡議，強化「永續保險原則 （PSI）」、「責任投資原則 （PRI）」及「氣候相關財務揭露 (TCFD)」等框架之資訊揭露。從內部策略管理、業務決策、商品開發、客戶服務，到外部利害關係人議合，皆致力於貫徹 ESG 理念於營運之中，展現南山人壽實踐永續經營的決心。

展現永續行動力，一舉囊括永續單項績效三大獎

南山人壽連續九年獲頒「永續報告獎」，為持續提升永續報告書揭露品質，除遵循 GRI 及 SASB 準則，亦設置多元的溝通管道，揭露各項重大永續議題之願景目標、管理機制及相關數據績效，更積極回應 11 項聯合國永續發展目標（SDGs），並通過第三方機構查證，取得獨立保證聲明書，提供各利害關係人更完整、透明的永續資訊。

面對高齡化及少子化的衝擊，南山人壽早在 2014 年開始，延續既有的長照關懷理念、推廣相關長照商品，並呼籲大眾關注高齡化社會伴隨而來的失智照護問題。2021 年響應政府打造失智友善台灣的政策，提出「南山人壽失智友善計畫」，從產業串聯、失智識能率提升、在地共創三大面向著手，共同建構對於失智、在地長者更為友善的環境，成為民眾最堅實的後盾。此外，也賦予保險創新的價值，從溫暖快速的財務補償，提升為全方位「保險商品與服務賦能」的健康照護服務，扮演大眾的健康促進夥伴。針對台灣社會最需要資源投入的環境，規劃全面性的失智友善行動方針，營造對失智症患者及照顧者的友善社會環境，2021 年度投入新台幣約 4,000 萬元、逾 6,400 人次之人力，協助逾 112 萬人次受益，獲得評審團的高度肯定，榮獲「社會共融領袖獎」。

南山人壽近年來積極運用數位科技，創新金融業務，提供更便利多元之服務、提升客戶體驗、增強客戶關係。因此保障消費者資料安全，也成為公司治理的重要議題之一。為此，南山人壽由外而內、從上而下，內化資安監理思維，並形塑資安文化落實於日常工作之中，每年實施多種資安攻防演練，藉以審視現行機制有效性及同仁對資安事件之應變能力，實踐對客戶資料保密之承諾。除此之外，南山人壽更積極導入資安相關標準制度，並取得 ISO 27001 ISMS (資訊安全管理系統)、 BS10012 PIMS (個人資料管理系統) 與 ISO 22301 BCMS (營運持續管理系統) 等資安管理相關國際認證，榮獲「資訊安全領袖獎」。

南山人壽將持續懷抱著真誠的心，戮力傳遞溫暖與關懷至台灣社會各角落，守護台灣的幸福。面對未來諸多挑戰，南山人壽將持續以 H.E.A.R.T. 五大永續主軸擴展永續執行力，成為一個堅強且具韌性的組織，並偕同各利害關係人共同合作，驅動永續發展的正向改變。