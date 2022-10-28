精測估營運明年Q2回溫 推高低溫探針卡跨入車用市場

測試介面廠中華精測 (6510-TW) 今 (28) 日召開法說，總經理黃水可表示，因大環境情況嚴峻，第四季、明年第一季營運會較辛苦，但看好隨著半導體庫存調節告段落，第二季營收、毛利率可望同步回溫；精測也宣布推出高低溫探針卡解決方案，跨入車用市場。

黃水可表示，第四季半導體產業鏈持續受庫存調整影響，包括通膨疑慮、歐洲能源危機、中國後疫情清零、及新一波美國對中國半導體禁令等，導致終端需求前景混沌不明。

黃水可指出，因大環境情況嚴峻，第四季營運會較辛苦，將力拚與今年第二季水準相近，明年第一季應該「全世界都很冷」，營運還是會比較辛苦，以目前掌握的客戶端訊息來看，第二季營收可望回溫，毛利率也有機會回到相對高檔水準。

黃水可認為，半導體產業庫存預估明年第二季才會調節告段落，第三季開始出現復甦跡象，而半導體測試會領先市場一至兩季反映。

黃水可表示，若年底到明年第一季的雙十一、聖誕節、農曆春節等節慶消費力道回升，將推升市場去化庫存腳步，預估第二季就有機會看到客戶需求好轉。

至於資本支出方面，黃水可表示，目前沒有縮減規劃，若短時間內客戶需求快速增加，當然相關計畫就會加速進行，資本支出規劃永遠追不上客戶與市場變化。

精測也在法說會中介紹 128 晶粒大面積、微間距、高低溫測試的探針卡解決方案，除能應用在先進製程晶圓測試，也符合成熟製程的新型車用晶片測試，宣示正式跨入車用晶片測試市場。

