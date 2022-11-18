印尼擬創「鎳礦界的OPEC」 澳洲、加拿大不埋單

印尼近期考慮為鎳在內的電池關鍵原料成立類似石油輸出國家組織 (OPEC) 的集團，但這個想法似乎沒有如願得到其他鎳礦大國的青睞。

印尼投資部長巴赫理 (Bahlil Lahadalia) 本周出席二十國集團 (G20) 峰會時，提出為電池金屬成立類似 OPEC 集團的想法，看好此舉幫助整合政府在電池金屬領域的相關政策，帶動下游產業發展。

據了解，印尼已針對這項提議與加拿大、澳洲進行討論，但沒能取得共識。

澳洲礦產委員會 (The Minerals Council of Australia) 執行長 Tania Constable 對各國齊力解決重要礦產供應問題的想法表示肯定，但也強調履行國際貿易義務的重要性，不會支持成立同業聯盟。

美國地質調查局數據顯示，印尼目前擁有全球約 20% 的鎳資源儲量，是全球最大鎳供應國，澳洲儲量水平雖然相當，但產出僅不到印尼的五分之一。

巴赫理的提議符合印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 政府對電動車的發展戰略，即將印尼打造為金屬原料精煉以及全球電動車生產基地，隨著淨零碳排成為近年趨勢，印尼也希望利用豐富的礦產資源，強化其在供應鏈的優勢地位。

除了澳洲以外，印尼同時和具有豐富鎳礦藏的加拿大洽談，但一位熟悉這項事宜的加拿大官員透露，加拿大不太可能簽署成立鎳礦聯盟的提議，且貿易部長伍鳳儀 (Mary Ng) 也反對這個想法。

從現實層面來看，全球各大鎳礦生產國在地理位置、政治上的差異都相當大，這提高了成立聯盟的困難度。繼印尼、澳洲之後，巴西是全球第三大鎳礦產國，緊接著分別是俄羅斯、菲律賓、中國和加拿大等。

此外，對仍處在起步階段的電池材料供應鏈來說，印尼的提議勢必也會增添更多複雜性。舉例來說，根據美國的《通膨削減法案》，美國汽車製造商必須將美國製的電池材料比例提高到一定水準，或是從與美國簽署自由貿易協定的國家進口多數電池原料，才有資格取得抵稅優惠，但美國和印尼還沒簽署任何自貿協議。