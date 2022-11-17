倫敦鎳期貨大漲後暴跌 LME宣布提高保證金以加強監管

倫敦鎳期貨周三 (16 日) 盤中劇烈震盪，讓人憶起 3 月失控軋空的情景，促使倫敦金屬交易所 (LME) 加強監管，宣布提高初始保證金要求。

鎳價 3 月曾因軋空而暴起暴落，當時曾讓 LME 暫停交易超過一個禮拜，並實施單日漲跌幅限制。

鎳價因為供給疑慮重現瘋狂行情，過去兩周大漲 40%，但周三午盤快速反轉，市場人士表示，價格動盪和流動性低迷有關。

LME 周三透過聲明說：「LME 注意到鎳價的波動。已經實施的價格變動限制如預期中運作，我們正在採取加強監管的措施，確保市場參議者的交易活動恰當進行。」

根據 LME 的公告，鎳交易的初始保證金將在本周五收盤後提高到每噸 6100 美元，調漲幅度為 28%。

倫敦鎳期貨周三盤中最多重挫 12% 至每噸 26610 美元，創 3 月 22 日以來最大跌幅，收盤跌幅收斂，報每噸 27532 美元。該期貨前兩日共大漲 12%，周一盤中漲幅甚至一度觸及 15% 漲停板。

LME 鎳價本周變動幅度遠遠超過上海期貨交易所，後者目前流動性深得多。兩個交易所得鎳報價一向同步漲跌，但這層關係在本周卻被打破，讓人對 LME 鎳合約作為全球基準報價的效力產生質疑。

Saxo Bank A/S 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說，鎳價今年稍早的瘋狂行情，顯然嚇壞了不少人，情況變得失序，不再是許多人想碰的市場，所以很容易就被牽引，出現單向的大漲或大跌。

另一個推升鎳價波動的消息是，位於新喀里多尼亞 (New Caledonia) 的鎳礦商 Prony Resources 周二宣布將減產，理由是尾礦壩外洩。新喀里多尼亞（New Caledonia）是鎳的主要生產地之一，為法國在南太平洋領地。

LME 其他所有工業金屬周三收盤都走低，但波動都沒有鎳價劇烈。