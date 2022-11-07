電動車銷量持續攀升 鋰與鎳消費量同步上升

根據智庫 Adamas Intelligence 的報告，上半年全球電動車銷量較去年同期增長 42%，而鋰電池也耗用 117,200 公噸的碳酸鋰約當量 (LCE)，年增 76%。

上半年全球電動車銷量年增 42%，達到 623 萬輛，高於去年同期的 440 萬輛。亞太地區是上半年銷售成長最快的市場，銷量年增 75%，美國、歐洲同期電動車銷量則分別年增 19%、10%。

各品牌來看，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 仍是產業龍頭，在全球消耗的 LCE 中佔比達 19%，但較去年同期的 22% 有所下滑，僅 Model Y 車款消耗的 LCE 就佔全球的 11%。

各類別來看，純電動車所消耗的 LCE 佔比較去年同期的 87% 上升至 89%，油電混合電動車所消耗的 LCE 佔比則是下滑至 11%，低於去年同期的 13%。

報告中也顯示，上半年全球電動車新車銷售搭載鋰電池中的鎳消費量也較去年同期增長了 50%，達到 88,200 公噸。

報告指出，鎳消費量增長主因是全球電動車銷量的增加，加上電池容量升高。各類別來看，純電動車的鎳消費佔比升至 82%，高於去年同期的 78%，油電混合電動車的鎳消費佔比下滑至 18%，去年同期的 22%。另外，特斯拉電動車鎳消費佔則較去年同期的 20% 升至 25%。