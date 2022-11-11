Fed官員樂見通膨降溫但還是太高 寧可過度升息也不要力道不足

美國聯準會 (Fed) 多位官員樂見通膨降溫，但也謹慎表示，通膨率仍然太高，距離央行目標水平還有一大段距離，不應感到過度興奮，將繼續推進緊縮政策，寧可過度升息，也不要力道不足。

美國勞工部周四 (10 日) 公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 7.7%，核心 CPI 也較前值回落，且低於市場預期，雖然仍處高點，但物價成長似乎已趨緩，且可能進一步走低。

通膨浮現降溫跡象，帶動美股周四收盤強彈逾千點，美元指數重貶，對央行利率較敏感的 2 年期美債殖利率下滑至 4.3% 附近，為兩周低點。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 等多位 Fed 官員周四發表談話。戴莉表示，10 月 CPI 報告確實是個好消息，但 7.7% 的通膨年增率還是太高，距離央行的 2% 目標還有一大段距離。

雖然認為已是時候放慢升息步調，但她認為，Fed 不應重蹈 1970 年代的覆轍，太早停止收緊政策，導致更高的通膨預期滲入美國經濟，寧可升息過頭也不要升息力道太小。

戴莉預期，利率可能在更長一段時間內維持在較高水平，預估最快明年 9 月才會開始降息。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也認為，雖然報告顯示總體通膨和核心通膨均有所放緩，但還是高得嚇人，而且比預期還要更持久，目前最大的風險是緊縮力道不足。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (圖：AFP)

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則稱，即使月增率較低，通膨仍高得讓人無法接受。在高通膨可能持續的情況下，貨幣政策顯然還有更多工作要做，不過她主張採用更謹慎的做法，避免造成金融市場劇烈波動。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 稍早表示，可能很快就能開始放慢升息步伐，但也認為大眾不應該將步調放緩解釋為政策更加寬鬆。

梅斯特和喬治都是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

Fed 今年迄今已六度升息，累計升息幅度來到 3.75 個百分點，當中包含連續四次升息 3 碼，是 1990 年開始使用隔夜利率作為主要政策工具以來最激進的緊縮步調。

在公布意外降溫的 CPI 數據後，市場定價立刻做出反應，芝商所 (CME) 數據顯示 12 月升息 2 碼的機率大幅上升至 85.4%。