〈房產〉竹縣房價3年來已追上新北

根據內政部實價資料顯示，2019 年第三季新北市房屋加上車位的中位總價為 1275 萬元，同時間新竹縣房價中位數為 825 萬元，新北房價比新竹縣多上 450 萬元，不過去年第四季開始，新竹縣房價中位價為 1350 萬元，已追上新北市。

今年第二季新北市房價中位數也僅僅比新竹縣略多 12 萬元，目前新北市與新竹縣的房屋加上車位中位總價都超過 1400 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區受到科技業近年蓬勃發展帶動，園區客的收入增加，連帶區域房價近三年也呈現飆漲走勢，房市也出現「竹北追上新北」的態勢，一手市場的研究機構房價指數，新竹一手市場也出現房價一年漲 8 成的誇張現象，房價漲幅遠勝於通膨。

統計顯示，2019 年第三季新北市含車位的房屋，實價的中位價為 1275 萬元，今年第二季則是 1420 萬元，3 年（12 季）之間，房價多了 145 萬元；新竹縣 2019 年第三季含車位的房屋中位價 825 萬元，當時房價還相當親民，不過今年第二季已經是創新高的 1408 萬元，房價多了 583 萬元，房屋總價已經追上新北市。

以單價差距來看，同樣含車位的建物中位單價，2019 年第三季新北每坪 26.6 萬元，新竹縣則是每坪 18.4 萬元，新北市每坪單價比新竹縣多約 8 萬元，不過今年第二季新北市房價每坪 33.1 萬元，新竹縣則是每坪 33.2 萬元，已經追上新北市。

曾敬德指出，新北市房價分布區間比較廣，從 2 字頭到 8 字頭的產品都有，新竹縣則主要以竹北為主要的房市交易區，整體住宅產品的分布比較整齊，不過就房價上漲的趨勢與強弱來看，新竹因為產業競爭力的大幅提升，過去一段時間的確帶動房價大幅走揚，且力道遠勝於其他都會區，不過房價高漲遇到產業進入盤整期後，短期內房市也有熄火跡象。