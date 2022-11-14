〈房產〉房市交易降溫 全台10月房地合一稅近8個月新低

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年 10 月個人房地合一稅收為 27.6 億元，房地合一稅收已連 5 個月走跌，創下近 8 個月以來的新低，房地合一稅收減少幅度明顯增加，反應市場交易降溫，尤其南台灣的台南與高雄市，房地合一稅月減幅度都達 2 成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算 30 日內，與簽約當下約有 1-3 個月的落差，今年房市下半年開始交易量持續量縮，雖然前幾個月房地合一個人稅收，還能維持單月 30 億元以上，但從 10 月已經見到房地合一稅收跌破單月 30 億元，已經開始反應第三季較為冷淡的交易市況。

財政部統計顯示，今年 10 月個人房地合一稅收為 27.6 億元，年增達 4 成，不過今年稅收高峰落在 5 月的 35.6 億元，10 月的個人房地合一稅收已經連續 5 個月衰退，並創下近 8 個月以來的新低，顯示房市有退燒跡象。

比較 10 月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的 5.5 億元，與上月持平，其次則是新北市 3.9 億元，月減 16%，高雄市 3.5 億元，月減 22%，台南市為 2.2 億元，月減 21%，南台灣的房地合一稅收月減幅度都達 2 成，市場明顯降溫。

曾敬德表示，今年 5 月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售市場也開始退燒，可能也導致預售換約的狀況減少，連帶房地合一稅收金額跟著走低，以當前市況推估，未來幾個月的房地合一稅收應該還是會維持相對低量。