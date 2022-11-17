〈元太法說〉材料產線擴充持續進行 觀音新廠評估延後動工

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日召開法說會，外界關注材料產線擴充、資本支出規劃，董事長李政昊說，包含新竹新廠辦大樓、新材料產線、揚州等地擴充計畫仍依進度進行，不過內部正評估延後桃園觀音新廠動工時程，而因應各地產能擴充，明年資本支出估與今年相當，維持在 50-60 億元。

李政昊表示，新竹第 4 條材料產線 (H4) 目前將如預期在明年首季開出，而第 5 條 (H5)、第 6 條 (H6) 材料產線則會配合明年底完工的新竹新廠辦大樓，分別在 2024、2025 年安排裝機，不過內部規劃調整第 6 條產線的幅寬大小，以因應未來大尺寸化需求。

李政昊說，明年資本支出仍將集中在新竹、揚州廠擴充，至於美國廠擴充也同步進行，不過先前通過設置桃園觀音新廠建置計畫則會放緩，原定明年初動工，但考量現階段建造費用、缺工狀況，認為延到明年中過後再行動工，對公司將更具競爭力。

元太近年也持續實踐 ESG 永續工作，內部更通過設立董事會層級的功能性「永續發展委員會」，近期也連續 6 年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎肯定，獲頒台灣百大永續典範企業獎、永續報告－電子資訊製造業 - 第 1 類白金級、永續單項績效獎之創新成長領袖獎等 3 大獎項。

另一方面，元太除加入 RE100 外，也正式加入由氣候組織 (Climate Group) 所發起的氣候行動倡議 EP100 (能源生產力)，成為全台首家加入 EP100 能源效率提升的電子業者，並承諾在 2030 年前，全球製造廠區均導入 ISO 5001 能源管理系統、2040 年能源生產力將較 2018 年基準年倍增的目標。