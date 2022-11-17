創為精密慕尼黑參展獲多家歐洲廠商訂單 今年營收挑戰5年新高

觸控面板解決方案供應商創為精密 (6899-TW) 表示，今年 11 月 15 日至 18 日前往德國慕尼黑 electronica 電子展參展，展示四大新產品，創為表示，已接獲多家歐洲工業電腦廠商訂單，前三季業績已超越去年，今年營收有機會挑戰近 5 年新高。

創為指出，兩年一次的 electronica 展是全球重要的電子工業展覽會，來自 50 多國逾 3000 家的廠商共襄盛舉，今年展出 4 天，吸引 100 多國 8 萬名買主前來參觀洽商，也是疫情解封以來全球第一個電子盛會。

創為表示，此次在慕尼黑展發表了 2022 年最新產品，規劃了四大展區包括最新的 Aqua Proof PCAP Touch、安控觸控的 PCAP Force Touch 和電阻式多點觸控 (Resistive Multi-Touch, RMT)、曲面光學貼合技術和 Lucent Gel 光學膠，以及加值型觸控顯示面板 (Touchscreen Display Solution, TDS)。

創為董事長趙書華今年親自領軍參展，她表示，由於疫情關係，暌違近 4 年沒有機會拜訪歐洲重要客戶，此次藉著這個機會發表四大產品，同時邀請眾多客戶親臨會場，包括歐洲工業電子業巨擘西門子 (SIEMENS)、航太暨瑞典車廠 SAAB，以及創為合作超過 20 年的夥伴 SCHURTER 公司，獲得客戶對創新科技的讚賞。

創為展覽現場，以台灣國寶紫斑蝶為視覺設計，效果突出。(圖：創為提供)

創為於今年 6 月登興櫃掛牌，前二季已締造每股純益 3.7 元的佳績，今年前 10 月累計營收已達 11.89 億元，較去年同期成長 12%，全年營收有機會挑戰近 5 年新高。

創為表示，公司在醫療觸控技術居領先地位，尤其在特殊規格，例如抗電磁雜訊干擾、抗 UV、防水、防震動等等規格要求，已達全球醫療安規需求，預估今年工控和醫療相關營收比重仍會維持在 90% 的水準。

此次，創為觸控也提供電動車市場應用的展示，過去成功提供德國汽車巨擘旗下的超跑 918 車款有嚴苛的品質要求，例如抗電磁雜訊、抗 UV、防水、防高速震動、耐高低溫操作等嚴格規格，創為憑藉著在汽車產業的實績，進軍快速成長的電動車市場。

趙書華表示，為了因應未來市場成長需求，創為在汐止增加 3000 坪廠房，樓高 5 米、高標準無塵室規格、一條龍生產管理系統，將可滿足創為精密在未來 5 年的生產需求，目前已陸續開工。