大摩：明年全球經濟成長估2.2% 美國有望免於衰退

摩根士丹利預期，明年發達經濟體是處於或接近衰退的看法將出現嚴重分歧，美國由於就業市場具有彈性，可能因此倖免於經濟衰退，但是英國和歐元區經濟體明年可能就會陷入衰退。

該投資銀行的分析師在週日 (13 日) 發布的一系列報告中表示，目前經濟面臨下行風險，預計明年全球經濟將成長 2.2%，低於國際貨幣基金組織 (IMF)2.7% 的成長預期。

報告中也表示，儘管發達經濟體可能陷入衰退，但新興經濟體將呈現溫和復甦。中國在實施了近 3 年的嚴格防疫封鎖後，預期將重新開放，有望引領中國經濟和其他新興亞洲市場復甦。

報告中預估 2023 年中國經濟將成長 5%，超過新興市場 3.7% 的平均成長率，而 10 國集團 (G10) 的平均成長率預估僅有 0.3%。

國際貨幣基金組織 (IMF) 在週日 (13 日) 表示，近幾個月採購經理人指數 (PMI) 持續惡化，全球經濟前景甚至較上個月的預期更加黯淡。IMF 將前景黯淡歸咎於持續高漲的通膨、中國經濟成長疲軟、俄烏戰爭造成的天然氣供應中斷以及糧食危機。

世界銀行則是在先前將 2023 年的全球增長預測從 3% 下調至 1.9%。世界銀行總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 指出，通貨膨脹、利率上升及債務增長等問題，都對貧窮國家造成嚴重打擊。他表示，全球經濟可能陷入衰退。