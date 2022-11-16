WTO：主要經濟體面臨真正衰退風險 並波及新興市場

世界貿易組織 (WTO) 總幹事周三 (16 日) 警告，隨著烏克蘭戰爭、食品和燃料成本上升，以及通膨飆升給全球前景蒙上陰影，幾個主要經濟體面臨真正陷入衰退的風險。

WTO 總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 在印尼 G20 峰會的隙表示，這種情況可能不會發生在所有國家，但幾個主要國家均有陷入衰退的風險。

她指出，這對新興市場和低收入國家的影響可能相當嚴重，因為這些國家的經濟復甦，依靠的是已開發國家的外部需求。

總部位於日內瓦的貿易機構上月預計，2023 年全球商品貿易量的增幅，將由今年的 3.5% 驟降至 1.0%，2023 年全球經濟增速的預期，則由 3.3% 下調至 2.3%。

她強調，經濟前景有太多的不確定性，而大多數都是下行風險，例如俄烏衝突的後果和通貨膨脹帶來的物價阻力。

Okonjo-Iweala 表示，她已經呼籲 G20 領袖逐步取消食品出口限制，這些限制一直在增加，從而推高食品價格，進一步傷害貧窮國家。

數據顯示，截至 2022 年 10 月中旬，WTO 成員對食品、飼料和化肥實施了 52 項出口限制，其中，44% 的食品、飼料和化肥出口限制由 G20 經濟體實施。

今年不少國家都對糧食出口施加了臨時管制措施。近期聯合國糧食及農業組織 (FAO) 發布的一份報告中表示，今年全球糧食進口成本預計將達到 1.94 兆美元，比 2021 年的創紀錄水準增加 10%。