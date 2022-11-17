外國美債持有規模 降至去年5月來最低 中國、日本齊拋

美國最新數據顯示，9 月外國持有的美債總額，降至去年 5 月以來最低，且中國、日本兩大海外債主齊拋美債，其中中國的持有規模，連續第六個月低於 1 兆美元關卡。

美國財政部周三（16 日）公布的數據顯示，9 月外國債主持有的公債規模共計降至 7.296 兆美元，削減至去年 5 月以來最低水準。

日本的美債持有總額縮水至 1.12 兆美元，連續第三個月減持，但仍是美國最大外國債主。

日本減持美債的原因之一，可能是日本阻貶日元。日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，導致日元一直承受壓力，這與決心壓制頑固通膨美國聯準會（Fed）形成鮮明對比。

為支撐日元匯價，日本 9 月投入的金額高達 2.8 兆日元（197 億美元），刷新歷史紀錄。在截至 9 月底的一年中，日元兌美元匯率重貶近 22%。

美國第二大海外債主中國，9 月持有規模也降至 9,336 億美元，連續第六個月低於 1 兆美元大關。

與日元情況雷同，人民幣兌美元匯率也承壓。分析師表示，中國央行可能也出售美國公債，以支撐人民幣。今年前九個月，美元兌人民幣匯率升值近 12%。

在美國財政部公布的前十大海外債主中，9 月日本的拋售規模最大，且 9 月只有英國和比利時增持，分別增持 186 億美元和 372 億美元。