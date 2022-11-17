〈記憶體減產潮〉美光減產2成助價格提前落底 模組廠可望受惠

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (16 日) 再宣布減產 DRAM 與 NAND 約 2 成；由於 NAND 市況較 DRAM 更嚴峻，價格甚至跌至現金成本，各廠都逼近虧損邊緣，隨著美光跟進鎧俠 (Kioxia) 減產，將有助價格提前落底，帶動群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW) 等相關業者營運回溫。

美光 9 月底宣布計劃將 2022 年度 (至 2023 年 8 月) 資本支出大砍至少 3 成，並將晶圓設備支出縮減 5 成。但由於第四季市場需求持續疲弱，美光 16 日再宣布計畫進一步縮減資本支出，且將減產 2 成。

美光並預期，明年 DRAM 位元供給增幅將由原估的增加 5% 轉為負成長，NAND 則由原預期的成長 28%，轉為減少 1-3%。

鎧俠先前也宣布將從 10 月起減產 3 成，為其近十年來最大減產規模；國內記憶體廠近期也相繼宣布減產，旺宏 (2337-TW) 開台廠第一槍、減產 20-25%，華邦電 (2344-TW) 也減產 3-4 成。

從今年第二季各記憶體廠市占率來看，美光 NAND Flash 市占率約 12%、DRAM 約 24%；鎧俠 NAND Flash 市占率約 15%。隨著下半年記憶體市況急遽惡化，NAND Flash 價格幾乎跌破或逼近現金成本價，NAND 廠陸續減產或放緩投資，將加快市場走向供需平衡，有助價格提前落底。

群聯也認為，隨著 NAND 價格逼近成本價，第四季原廠沒有太大跌價空間，加上減產效益帶動，價格跌幅將持續收斂，市況已近底部，當手機廠預期第一季 NAND 可能不會再跌價，就可望開始規劃、討論明年需求。